短效胰島素缺貨 食藥署組國家隊

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

短效胰島素嚴重缺貨，基層藥局近期一劑難求。為強化供藥韌性，衛福部食藥署計畫鼓勵國內廠商生產，也協調部分藥廠生產其他必要用藥，組成「供藥國家隊」。專家建議，政府應提供誘因，除了因應國內藥品供給，也應協助台廠拓展國際市場。

國際藥廠把產能轉向收益較高的減肥產品，使短效胰島素供貨吃緊。藥師公會全聯會理事長黃金舜指出，約四成三的糖尿病患者於社區藥局領藥，但最近廠商控貨，僅有與廠商簽約的大型醫院可優先取藥，地區醫院、診所及社區藥局，面臨拿不到藥窘境。

食藥署藥品組長王淑芬說，食藥署上個月邀集胰島素供應商及公協會討論，藥商已承諾爭取國外輸入，預計十月底供貨可回穩。但長期來說，食藥署將扶植國內廠商生產，盼國藥國造，且以區域聯防概念，界定哪些廠商負責生產哪些藥品，組成國家隊，期能穩定供藥。

陽明交大食安及健康風險評估研究所特聘教授康照洲說，國內生物製劑技術成熟，生產短效胰島素不成問題，若只供應國內使用，成本相當高。建議政府也應協助擴大外銷市場。

台灣臨床藥學會理事長張豫立說，去年爆發輸液缺藥，衛福部緊急協調國內其他廠商協助，但仍靠大量專案進口彌補。生產條件更複雜的胰島素可能更難。若政府視缺藥為國安層級議題，應提供更多資源給國內藥界。

基層藥師協會理事長沈采穎指出，政府鼓勵國內廠商製造胰島素是好的開始，可避免國內藥品受制進口廠商。

