聽新聞
0:00 / 0:00

核可加熱菸上市 國健署挨批違法

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

衛福部國健署七月公告核定二家業者、十四項加熱菸產品有條件通過審查，官員十日受訪時直指將核發上市許可是不實謠言；但時隔兩日，昨宣布核可一家美國菸商，共八項菸草柱產品及其三款組合元件，可於十月十一日上市。民團痛批，菸害防制法修法時，朝野共識禁止加味加熱菸，國健署已違法，監察院應調查。

國健署菸害防制組長羅素英說，衛福部邀集毒理學、臨床藥理、成癮、公衛等領域專家，逐案審查加熱菸，七月底審查完畢，核可二家業者、十四項產品「有條件通過」，昨評估業者提交上市的最後文件，核給一家美國菸品業者，共八項菸草柱及其三款組合元件，可於十月十一日生效。另一家業者六項產品，也進入最後評估程序。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗說，本次核可八項菸草柱中，僅一種為原味，其餘均為加味菸草柱，菸防法修法時，國健署稱希望立法院透過法律授權國健署禁止加味菸品，該法第十條現行規定「菸品不得使用經中央主管機關公告禁止使用之添加物」，但衛福部仍執意放行加味加熱菸，已明顯違法。

林清麗說，網路瘋傳國健署放行加熱菸，官方出面澄清為誤傳，卻在二天後大翻盤，簡直是欺騙大眾，加味加熱菸對年輕族群吸引力高，威脅健康，衛福部違法闖關通過的行為，民間團體與家長團體均感到無力，監察院是時候發揮功能，主動啟動調查。

另，菸害防制法規定，任何菸品不得標註會誤導民眾認為吸菸危害輕微的文字。林清麗說，本次開放加熱菸載具包含「ＩＱＯＳ」產品，其中文翻譯為「我戒除紙菸」，有誤導民眾認為加熱菸有助戒煙嫌疑。

延伸閱讀

加熱菸叩關！國健署今天核可一廠商、8項菸品 10/11起合法販售

加熱菸開放後 議員憂「喪屍煙彈」侵入校園要求防堵

加熱菸有條件開放 新北強化稽查網路、當神秘客測試業者

加強查緝網路違法販售加熱菸、電子煙 國健署：7個月已下架1萬256件

相關新聞

財神爺降臨！大樂透頭獎3.15億元1注中獎 獎落「這縣市」

大樂透第114087期今晚開獎。中獎號碼為41、02、11、15、04、03，特別號26；派彩結果，頭獎1注中獎，獎金新...

衛福部准加味加熱菸10月上市 民團痛批「違法」 喊話監察院該發揮功能

衛福部國健署7月公告，核定2家業者、14項加熱菸產品有條件通過審查，二天前，官員接受媒體採訪時，直指將核發上市許可是「不...

因應三連假旅客需求...台鐵再加開30列次 9/16開放訂票

因應連假期間返鄉(工)需求增加，為加強服務旅客，台鐵於教師、中秋、國慶連假期間(114年9月26日至10月12日)，全線...

中部結核病人抗藥治療成功率超越全球 彰化醫院獲SDG03金獎

台灣永續能源研究基金會主辦亞太暨台灣永續博覽會，衛福部彰化醫院組成醫療團隊深入中部縣市，落實「送藥到手，服藥入口，吞完再...

嗡嗡聲變少？夏天熱到連蚊子也中暑 專家提醒：活動高峰到了

根據日媒「FNN」報導，2025年夏天雖然酷熱異常，但不少民眾意外發現「蚊子好像變少了」。記者在東京街頭採訪時，有人表示整個夏天一次都沒被叮過，甚至連蚊子的嗡嗡聲都沒聽到。專家解釋，這並不是蚊子消失，而是牠們也「中暑」了。

「青花菜 vs.花椰菜」哪個營養高？專家解析：它才是抗老、防癌首選

十字花科蔬菜具有熱量低、纖維含量高的特點，而其中青花菜所含的蘿蔔硫素對抗癌非常有幫助，堪稱「超級蔬菜」，民眾也常常會把青花菜叫作花椰菜，雖然兩者外型很像，都是十字花科蔬菜，但營養卻大不同。對此，李婉萍營養師在臉書解答，青花菜和花椰菜哪個營養比較高？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。