核可加熱菸上市 國健署挨批違法

衛福部國健署七月公告核定二家業者、十四項加熱菸產品有條件通過審查，官員十日受訪時直指將核發上市許可是不實謠言；但時隔兩日，昨宣布核可一家美國菸商，共八項菸草柱產品及其三款組合元件，可於十月十一日上市。民團痛批，菸害防制法修法時，朝野共識禁止加味加熱菸，國健署已違法，監察院應調查。

國健署菸害防制組長羅素英說，衛福部邀集毒理學、臨床藥理、成癮、公衛等領域專家，逐案審查加熱菸，七月底審查完畢，核可二家業者、十四項產品「有條件通過」，昨評估業者提交上市的最後文件，核給一家美國菸品業者，共八項菸草柱及其三款組合元件，可於十月十一日生效。另一家業者六項產品，也進入最後評估程序。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗說，本次核可八項菸草柱中，僅一種為原味，其餘均為加味菸草柱，菸防法修法時，國健署稱希望立法院透過法律授權國健署禁止加味菸品，該法第十條現行規定「菸品不得使用經中央主管機關公告禁止使用之添加物」，但衛福部仍執意放行加味加熱菸，已明顯違法。

林清麗說，網路瘋傳國健署放行加熱菸，官方出面澄清為誤傳，卻在二天後大翻盤，簡直是欺騙大眾，加味加熱菸對年輕族群吸引力高，威脅健康，衛福部違法闖關通過的行為，民間團體與家長團體均感到無力，監察院是時候發揮功能，主動啟動調查。

另，菸害防制法規定，任何菸品不得標註會誤導民眾認為吸菸危害輕微的文字。林清麗說，本次開放加熱菸載具包含「ＩＱＯＳ」產品，其中文翻譯為「我戒除紙菸」，有誤導民眾認為加熱菸有助戒煙嫌疑。

