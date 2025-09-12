今彩539第114222期頭獎2注中獎

快訊

中央社／ 台北12日電

今彩539第114222期開獎，中獎號碼09、34、26、16、12；派彩結果，頭獎2注中獎，每注獎金新台幣800萬元。

貳獎221注中獎，每注獎金2萬元。

3星彩中獎號碼512，壹獎115注中獎，每注獎金5000元。

4星彩中獎號碼0861，壹獎10注中獎，每注獎金5萬元。

實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。

