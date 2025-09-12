快訊

財神爺降臨！大樂透頭獎3.15億元1注中獎 獎落「這縣市」

凌晨零時動工！民團抗議拆公館圓環 群眾走讀突殺入車陣

聽新聞
0:00 / 0:00

財神爺降臨！大樂透頭獎3.15億元1注中獎 獎落「這縣市」

中央社／ 台北12日電
大樂透第114087期今晚開獎，頭獎1注中獎，獎金新台幣3億1522萬4722元，在台中市開出。圖／聯合報資料照片
大樂透第114087期今晚開獎，頭獎1注中獎，獎金新台幣3億1522萬4722元，在台中市開出。圖／聯合報資料照片

大樂透第114087期今晚開獎。中獎號碼為41、02、11、15、04、03，特別號26；派彩結果，頭獎1注中獎，獎金新台幣3億1522萬4722元，在台中市開出。

今天大樂透頭獎由位於台中市中區篤行路19-1號1樓的旺萊旺彩券行開出。

貳獎1注中獎，獎金463萬6120元。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。

大樂透 彩券行

延伸閱讀

中部結核病人抗藥治療成功率超越全球 彰化醫院獲SDG03金獎

影／台彩中秋加碼總獎金4.5億 大樂透加開百組100萬

建構區域支持網絡：靜宜大學教學實踐研究中區基地的策略與挑戰

彰化、和美大停水！鳥嘴潭管線改接 9月初8.1萬戶最久停水39小時

相關新聞

財神爺降臨！大樂透頭獎3.15億元1注中獎 獎落「這縣市」

大樂透第114087期今晚開獎。中獎號碼為41、02、11、15、04、03，特別號26；派彩結果，頭獎1注中獎，獎金新...

衛福部准加味加熱菸10月上市 民團痛批「違法」 喊話監察院該發揮功能

衛福部國健署7月公告，核定2家業者、14項加熱菸產品有條件通過審查，二天前，官員接受媒體採訪時，直指將核發上市許可是「不...

因應三連假旅客需求...台鐵再加開30列次 9/16開放訂票

因應連假期間返鄉(工)需求增加，為加強服務旅客，台鐵於教師、中秋、國慶連假期間(114年9月26日至10月12日)，全線...

中部結核病人抗藥治療成功率超越全球 彰化醫院獲SDG03金獎

台灣永續能源研究基金會主辦亞太暨台灣永續博覽會，衛福部彰化醫院組成醫療團隊深入中部縣市，落實「送藥到手，服藥入口，吞完再...

嗡嗡聲變少？夏天熱到連蚊子也中暑 專家提醒：活動高峰到了

根據日媒「FNN」報導，2025年夏天雖然酷熱異常，但不少民眾意外發現「蚊子好像變少了」。記者在東京街頭採訪時，有人表示整個夏天一次都沒被叮過，甚至連蚊子的嗡嗡聲都沒聽到。專家解釋，這並不是蚊子消失，而是牠們也「中暑」了。

「青花菜 vs.花椰菜」哪個營養高？專家解析：它才是抗老、防癌首選

十字花科蔬菜具有熱量低、纖維含量高的特點，而其中青花菜所含的蘿蔔硫素對抗癌非常有幫助，堪稱「超級蔬菜」，民眾也常常會把青花菜叫作花椰菜，雖然兩者外型很像，都是十字花科蔬菜，但營養卻大不同。對此，李婉萍營養師在臉書解答，青花菜和花椰菜哪個營養比較高？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。