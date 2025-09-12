快訊

關稅再談判？美中代表將赴西班牙會談 討論「這些經貿問題」

「美濃大峽谷」連環爆 大樹光電場里長批：陳其邁沒要選舉沒那麼認真

保守派盟友柯克遭槍擊身亡 川普稱嫌犯被拘留：希望判死刑

大樂透第114087期開獎

中央社／ 台北12日電

大樂透第114087期今晚開獎。中獎號碼為41、02、11、15、04、03，特別號26。

實際中獎獎號以台彩公布為準。

台彩 大樂透

延伸閱讀

今彩539第114222期開獎

影／台彩中秋加碼總獎金4.5億 大樂透加開百組100萬

房貸增貸千萬進股市？網友吵翻：0050全壓還是正2搏一把

整理包／客家幣中獎號碼出爐！使用方法、期限 全台可消費千家店完整名單看這裡

相關新聞

衛福部准加味加熱菸10月上市 民團痛批「違法」 喊話監察院該發揮功能

衛福部國健署7月公告，核定2家業者、14項加熱菸產品有條件通過審查，二天前，官員接受媒體採訪時，直指將核發上市許可是「不...

因應三連假旅客需求...台鐵再加開30列次 9/16開放訂票

因應連假期間返鄉(工)需求增加，為加強服務旅客，台鐵於教師、中秋、國慶連假期間(114年9月26日至10月12日)，全線...

中部結核病人抗藥治療成功率超越全球 彰化醫院獲SDG03金獎

台灣永續能源研究基金會主辦亞太暨台灣永續博覽會，衛福部彰化醫院組成醫療團隊深入中部縣市，落實「送藥到手，服藥入口，吞完再...

嗡嗡聲變少？夏天熱到連蚊子也中暑 專家提醒：活動高峰到了

根據日媒「FNN」報導，2025年夏天雖然酷熱異常，但不少民眾意外發現「蚊子好像變少了」。記者在東京街頭採訪時，有人表示整個夏天一次都沒被叮過，甚至連蚊子的嗡嗡聲都沒聽到。專家解釋，這並不是蚊子消失，而是牠們也「中暑」了。

「青花菜 vs.花椰菜」哪個營養高？專家解析：它才是抗老、防癌首選

十字花科蔬菜具有熱量低、纖維含量高的特點，而其中青花菜所含的蘿蔔硫素對抗癌非常有幫助，堪稱「超級蔬菜」，民眾也常常會把青花菜叫作花椰菜，雖然兩者外型很像，都是十字花科蔬菜，但營養卻大不同。對此，李婉萍營養師在臉書解答，青花菜和花椰菜哪個營養比較高？

很多人當廚餘！青花菜別只吃花球 最營養部分能增強免疫、穩血壓

在日媒「Yahoo Japan」中的「家庭料理日常」專欄中分享，多數人吃青花菜時只取花球的部分，卻把同樣營養滿滿的「梗」丟掉。其實，青花菜梗帶有自然甜味，更是營養的集中地，若能善用，不僅能減少浪費，也能為健康加分。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。