大樂透第114087期開獎

在日媒「Yahoo Japan」中的「家庭料理日常」專欄中分享，多數人吃青花菜時只取花球的部分，卻把同樣營養滿滿的「梗」丟掉。其實，青花菜梗帶有自然甜味，更是營養的集中地，若能善用，不僅能減少浪費，也能為健康加分。

2025-09-12 10:17