環境部擬擴大水污染違規成本認定 遏止不法獲利

中央社／ 台北12日電

環境部預告修正「違反水污染防治法義務所得利益核算及推估辦法」部分條文，擬擴大違規成本認定，遏止違規者不法獲利並使其得不償失。

環境部今天發布新聞稿，為明確違反水污法所得利益的核算與追繳機制，11日預告修正「違反水污染防治法義務所得利益核算及推估辦法」部分條文，修正不法利得的範疇、合理計算方式及計算期間，落實環境正義。

環境部說，「違反水污染防治法義務所得利益核算及推估辦法」實施近10年，實務上面臨少數不肖業者繞流排放、設施功能不足或未正常操作的挑戰，對其為節省成本污染環境的不法行為，除依法裁處罰鍰外，應更積極遏止其所獲不法利益，使其得不償失。

環境部說，這次草案增列委託處理費為消極利益類型，將廢（污）水委託處理所需支出納入範疇，擴大違規成本認定；同時，調整經常性支出成本有關廢（污）水量或污泥量平均值認定規定改採實證推估，由許可核准資料及查核結果為依據，提升核算合理性。

另外，環境部也增訂中央主管機關公告同業標準作為計算依據；明確可追繳所有違法期間不法利益，環境部說，追繳處分作成後始有行政程序法之公法上消滅時效適用，有多少證據就追繳多少不法利得。

證據 主管 環境部

