恆春建城150周年 明華園量身打造大戲「瑯嶠風雲」10月登場

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
由明華園戲劇總團量身打造的大戲「瑯嶠風雲」，將於10月4日晚上7時在恆春聯福磚窯前草皮演出。圖／縣府提供
今年是恆春建城150周年，將舉辦一系列文化盛典，由明華園戲劇總團量身打造的大戲「瑯嶠風雲」，將於10月4日晚上7時在恆春聯福磚窯前草皮演出，由傳統戲劇無敵小生孫翠鳳領銜主演，將古城化身史詩舞台，再現恆春的歷史風華。

「瑯嶠風雲」是明華園戲劇總團為恆春建城150周年打造的紀念大戲，以羅妹號事件、牡丹社事件、清廷立縣建城為主軸，融入族群對立與合作張力，展現恆春多元共生的文化樣貌。故事自1871年琉球船難展開，交織原住民領袖潘文杰、義士陳尊賢、義軍陳福傳等人物，刻畫面對戰爭與命運抉擇的壯烈情節。

屏東縣政府文化處表示，這次演出舞台設於古城牆與磚窯場之間，以古城為幕，結合火舞等視覺效果，營造出壯闊而沉浸的觀戲氛圍，帶領觀眾穿越時空，猶如置身歷史現場的震撼。

恆春建城150周年系列活動10月15日「半島世界歌謠祭」集結多國樂團，展現恆春與世界文化的交流；「南國漫讀節」講座首次走進恆春，邀請國際級與台灣知名作家齊聚，從文學走入旅行。也希望透過戲劇、音樂、閱讀、走讀，回望歷史，重新認識這片土地。

由明華園戲劇總團量身打造的大戲「瑯嶠風雲」，將於10月4日晚上7時在恆春聯福磚窯前草皮演出。圖／縣府提供
由明華園戲劇總團量身打造的大戲「瑯嶠風雲」，由傳統戲劇無敵小生孫翠鳳領銜主演。圖／縣府提供
