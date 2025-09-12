恆春建城150周年 明華園量身打造大戲「瑯嶠風雲」10月登場
今年是恆春建城150周年，將舉辦一系列文化盛典，由明華園戲劇總團量身打造的大戲「瑯嶠風雲」，將於10月4日晚上7時在恆春聯福磚窯前草皮演出，由傳統戲劇無敵小生孫翠鳳領銜主演，將古城化身史詩舞台，再現恆春的歷史風華。
「瑯嶠風雲」是明華園戲劇總團為恆春建城150周年打造的紀念大戲，以羅妹號事件、牡丹社事件、清廷立縣建城為主軸，融入族群對立與合作張力，展現恆春多元共生的文化樣貌。故事自1871年琉球船難展開，交織原住民領袖潘文杰、義士陳尊賢、義軍陳福傳等人物，刻畫面對戰爭與命運抉擇的壯烈情節。
屏東縣政府文化處表示，這次演出舞台設於古城牆與磚窯場之間，以古城為幕，結合火舞等視覺效果，營造出壯闊而沉浸的觀戲氛圍，帶領觀眾穿越時空，猶如置身歷史現場的震撼。
恆春建城150周年系列活動10月15日「半島世界歌謠祭」集結多國樂團，展現恆春與世界文化的交流；「南國漫讀節」講座首次走進恆春，邀請國際級與台灣知名作家齊聚，從文學走入旅行。也希望透過戲劇、音樂、閱讀、走讀，回望歷史，重新認識這片土地。
農曆七月特輯
▪️921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅
▪️農曆七月半…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言