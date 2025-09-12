骨質篩檢更周詳 台東基督教醫院獲「骨質疏鬆症友善機構」認證

台東基督教醫院為守護民眾骨質健康，日前通過中華民國骨質疏鬆學會「骨質疏鬆症友善機構」認證，是目前花、東兩縣唯一取得此項認證的醫院。未來骨質疏鬆的檢測、衛教、治療到追蹤、防治，東基「骨質疏鬆暨肌少症防治中心」都能提供協助。

東基表示，根據衛生福利部國民健康署調查，65歲以上民眾約每7人就有1人患骨質疏鬆症，比例隨著年齡增加，且女性高於男性。尤其停經後婦女、平時不愛運動者、骨架瘦小者、直系親屬患有骨質疏鬆症及70歲以上老人，皆為骨質疏鬆症的高危險群。

去年10月掛牌的東基「骨質疏鬆暨肌少症防治中心」，由具備國際骨密臨床測量學會ISCD國際教師、骨鬆專科醫師資格的核子醫學科主任張賴昇平成立及提供約診服務。並協同院內其他骨鬆專科醫師、衛教師，積極推廣骨鬆預防觀念及治療，日前通過「骨質疏鬆症友善機構」認證。

「最大的不同是有專人管理。」張賴昇平指出，治療骨質疏鬆的藥物多元，從口服藥物，每月、每季、半年或一年施打一次皆有，經醫師評估病人狀況後選擇最適合的，無論哪種治療方式，沒有定期回診接受骨鬆藥物治療恐影響療效。

他強調，定期回院相當重要，但台東獨居或老老照顧的長者為數不少，有專人追蹤及通知回診時間，有助確保治療不漏接，療效不打折。未來也接受鄉鎮衛生所、診所的轉檢，病人在東基完成檢測及衛教後，可回到就近的衛生所、診所繼續骨鬆治療。

東基骨質疏鬆暨肌少症防治中心組長陳惠萍表示，不少長者是跌倒受傷才檢查出有骨質疏鬆症，其實只要10分鐘的時間，透過「雙能X光檢測儀（DXA）」即可檢測骨質密度。年滿40歲以上民眾都應重視骨質疏鬆問題。 台東基督教醫院為守護民眾骨質健康，通過中華民國骨質疏鬆學會「骨質疏鬆症友善機構」認證，是目前花、東兩縣唯一取得此項認證的醫院。記者尤聰光／攝影

