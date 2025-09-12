快訊

145年傳承精神 馬偕醫院跨足五大洲實踐「醫療無國界」

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
台北馬偕紀念醫院今以「馬偕領航 永續健康」為主軸，參與亞太永續博覽會，將國人展示國際醫療與人道關懷、AI創新發展與智慧教學、社區韌性與健康促進三大面向，展現ESG理念與在地實踐醫療永續行動力。

2025亞太永續博覽會吸引眾多企業參與，今年下馬偕醫院建院145周年，特別以「愛」為核心，結合大會主題加入參展行列，今下午由董事長蕭聰穎率董事、馬偕紀念醫院總院長張文瀚率高階主管等一行人前往展場支持。

張文瀚表示，馬偕醫院承襲馬偕博士對台灣的愛與奉獻，以「愛神、愛鄰舍、愛肢體、愛地球」的精神發表2024永續報告書，持續深化醫療教育、社區照護、偏鄉服務，更積極拓展至國際戰區與資源匱乏地區，用實際的行動落實「醫療無國界、行愛傳千里」的核心價值與品牌特色。

本次博覽會展出亮點包括馬偕醫院跨足至世界五大洲，從非洲甘比亞、南太平洋地區斐濟及吉里巴斯、新南向柬埔寨及緬甸以及正值戰火中的烏克蘭，提供醫療協助、培訓及人道支援，積極展現臺灣醫療的溫度與韌性，實踐「醫療無國界、愛傳千里」的馬偕模式。

在AI創新發展與智慧教學方面，醫院內成立人工智慧影像暨VR與MR中心，除引進設備外更強調自主開發，在切合臨床需求下，看見醫學生在影像醫學上的學習瓶頸，進一步訓練AI系統融入醫療教育課程中，設計立體影像教學，提升教學品質。

考量社區共同營造健全國人健康的重要性，此次展覽也將馬偕為打造永續城鄉、在宅安老的健全社區理念，透過在大台北19個區域共162處社區健康服務站，推展「馬偕醫生到我家APP」，結合後端「社區個案管理系統」建構全面性照護網絡，再利用系統化分析，進行健康支持系統，做為連結社區民眾健康的管理模式，健全家庭、社會良好的互動與支持網絡。

馬偕醫院自2023年與台灣永續能源研究基金會簽署「醫院永續發展倡議書」後，正式訂定每年10月16日為「馬偕ESG日」，凝聚馬偕醫療體系六醫院齊心以行動實踐醫療永續文化理念，持續以實踐大愛精神，推動公益與永續，在馬偕ESG日前夕，透過參與亞太永續博覽會，將永續經營與發展亮點全數展現，歡迎民眾參觀。

