影／世界最小樂器要奏出最大的國際舞台 苗栗9／26起推口簧琴論壇
苗栗縣主辦的2025口簧琴國際論壇「共振‧脈動」系列活動已經開場，要將世界「最小的樂器」奏響出最大的國際舞台，縣府表示全台的口簧琴文化目前以泰雅族保存的最好，口簧琴論壇要從苗栗串連6個國家34名學者、專家探討交流，象徵口簧琴的文化交會與文明的延續。
苗栗縣原住民族及族群發展處上午在縣府為9月26至28日舉辦號的口簧琴論壇宣傳，強調口簧琴（Lubuw）是全球最古老且分布最廣的樂器，橫跨亞洲、歐洲、大洋洲與美洲，在不同民族的文化語境中，它不僅是音樂或聲音的媒介，更承載了文化記憶、身分認同與精神，雖然聲響細微，卻以獨特的共振串聯跨地域、跨世代的文化。
原民處長盧曉玲表示，在全台原住民族裡，苗栗泰安鄉的泰雅族是保存口簧琴文化最多的地方，這次論壇要以要苗栗為起點，串聯台灣與東南亞、太平洋島嶼，包括台灣、印尼峇里島、印尼爪哇、菲律賓、馬來西亞、越南、美國等6國學者、音樂家與文化工作者、技藝傳承者，透過對話、研究與演繹，共同探討口簧琴在民族性、教育場域、文化治理與永續發展中的角色。
苗栗縣長鍾東錦認為，口簧琴和客家山歌一樣有「男女傳情」功能，但口簧琴還有原住民族禁忌及使用場合，必須遵從祖先的訓示，以現代的工藝水準，相信可製作出更響亮的口簧琴，讓喜愛這種樂器的朋友都能學會並精進。
苗栗縣在2013年就將口簧琴公告登錄為文化資產的傳統表演藝術，保存者為目前年近八旬的多乃（漢名梁玉水）；今天多乃也到場示範吹奏，他表示口簧琴男、女都可吹奏，如同另一種語言，透過口簧琴向祖靈許願，也以吹奏口簧琴還願。多乃除了吹奏，也能製作口簧琴，並收藏了世界各地的不同形式的口簧琴。他表示，泰雅的口簧琴從1個簧片到8個簧片都有，但能同時吹奏4個簧片就已經非常不易。
盧曉玲表示，口簧琴論壇有3大亮點，包括「舌尖共鳴，跨越世界」、「 苗栗發聲，世界傾聽」、「世界最小樂器，最大舞台」，除了9月26日在國立聯合大學舉辦論壇，27日將在泰雅原住民文化產業區舉辦國際工作坊及音樂交流之夜，28日將赴原鄉部落參訪，其中國際口簧琴工作坊研習課程共8個場次，研習內容包括口簧琴的文化故事、製作工藝、演奏技巧及東南亞多元傳統樂器的展示與體驗，今起開放報名，網址為https://reurl.cc/kogXQx，名額有限請把握機會。此外，國際口簧琴特展8月底已在泰雅文物館展出，將展至10月28日。
