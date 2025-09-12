快訊

聯合航空波音737故障！緊急迫降日本關西機場 逾百乘客撤離畫面曝

遭綠營指控與盜採案地主站一起「大翻車」 柯志恩回應了

楊祐寧升格3寶爸 「開盲盒」性別揭曉！喊話：媽媽辛苦了

影／世界最小樂器要奏出最大的國際舞台 苗栗9／26起推口簧琴論壇

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣主辦的2025口簧琴國際論壇「共振‧脈動」系列活動已開場，要將世界「最小的樂器」奏響出最大的國際舞台，縣長鍾東錦認為現代工藝可將口簧琴製作的更響亮。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣主辦的2025口簧琴國際論壇「共振‧脈動」系列活動已開場，要將世界「最小的樂器」奏響出最大的國際舞台，縣長鍾東錦認為現代工藝可將口簧琴製作的更響亮。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣主辦的2025口簧琴國際論壇「共振‧脈動」系列活動已經開場，要將世界「最小的樂器」奏響出最大的國際舞台，縣府表示全台的口簧琴文化目前以泰雅族保存的最好，口簧琴論壇要從苗栗串連6個國家34名學者、專家探討交流，象徵口簧琴的文化交會與文明的延續。

苗栗縣原住民族及族群發展處上午在縣府為9月26至28日舉辦號的口簧琴論壇宣傳，強調口簧琴（Lubuw）是全球最古老且分布最廣的樂器，橫跨亞洲、歐洲、大洋洲與美洲，在不同民族的文化語境中，它不僅是音樂或聲音的媒介，更承載了文化記憶、身分認同與精神，雖然聲響細微，卻以獨特的共振串聯跨地域、跨世代的文化。

原民處長盧曉玲表示，在全台原住民族裡，苗栗泰安鄉的泰雅族是保存口簧琴文化最多的地方，這次論壇要以要苗栗為起點，串聯台灣與東南亞、太平洋島嶼，包括台灣、印尼峇里島、印尼爪哇、菲律賓、馬來西亞、越南、美國等6國學者、音樂家與文化工作者、技藝傳承者，透過對話、研究與演繹，共同探討口簧琴在民族性、教育場域、文化治理與永續發展中的角色。

苗栗縣長鍾東錦認為，口簧琴和客家山歌一樣有「男女傳情」功能，但口簧琴還有原住民族禁忌及使用場合，必須遵從祖先的訓示，以現代的工藝水準，相信可製作出更響亮的口簧琴，讓喜愛這種樂器的朋友都能學會並精進。

苗栗縣在2013年就將口簧琴公告登錄為文化資產的傳統表演藝術，保存者為目前年近八旬的多乃（漢名梁玉水）；今天多乃也到場示範吹奏，他表示口簧琴男、女都可吹奏，如同另一種語言，透過口簧琴向祖靈許願，也以吹奏口簧琴還願。多乃除了吹奏，也能製作口簧琴，並收藏了世界各地的不同形式的口簧琴。他表示，泰雅的口簧琴從1個簧片到8個簧片都有，但能同時吹奏4個簧片就已經非常不易。

盧曉玲表示，口簧琴論壇有3大亮點，包括「舌尖共鳴，跨越世界」、「 苗栗發聲，世界傾聽」、「世界最小樂器，最大舞台」，除了9月26日在國立聯合大學舉辦論壇，27日將在泰雅原住民文化產業區舉辦國際工作坊及音樂交流之夜，28日將赴原鄉部落參訪，其中國際口簧琴工作坊研習課程共8個場次，研習內容包括口簧琴的文化故事、製作工藝、演奏技巧及東南亞多元傳統樂器的展示與體驗，今起開放報名，網址為https://reurl.cc/kogXQx，名額有限請把握機會。此外，國際口簧琴特展8月底已在泰雅文物館展出，將展至10月28日。

苗栗縣主辦的2025口簧琴國際論壇「共振‧脈動」系列活動已開場，要將世界「最小的樂器」奏響出最大的國際舞台，縣府上午說明舉辦論壇的願景。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣主辦的2025口簧琴國際論壇「共振‧脈動」系列活動已開場，要將世界「最小的樂器」奏響出最大的國際舞台，縣府上午說明舉辦論壇的願景。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣12年前就將口簧琴公告登錄為文化資產的傳統表演藝術，保存者為目前年近八旬的多乃（漢名梁玉水），他今天也到場示範吹奏。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣12年前就將口簧琴公告登錄為文化資產的傳統表演藝術，保存者為目前年近八旬的多乃（漢名梁玉水），他今天也到場示範吹奏。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣主辦的2025口簧琴國際論壇「共振‧脈動」系列活動已開場，要將世界「最小的樂器」奏響出最大的國際舞台，縣府上午說明舉辦論壇的願景。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣主辦的2025口簧琴國際論壇「共振‧脈動」系列活動已開場，要將世界「最小的樂器」奏響出最大的國際舞台，縣府上午說明舉辦論壇的願景。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣12年前就將口簧琴公告登錄為文化資產的傳統表演藝術，保存者為目前年近八旬的多乃（漢名梁玉水），他今天也到場示範吹奏。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣12年前就將口簧琴公告登錄為文化資產的傳統表演藝術，保存者為目前年近八旬的多乃（漢名梁玉水），他今天也到場示範吹奏。記者胡蓬生／攝影

音樂 原住民族

延伸閱讀

影／苗栗公館迎接「幸福巴士」 亦捷停駛傳言讓地方憂心

「柚在西湖」國3西湖服務區促銷 全家門市17日起販售雙認證文旦

槍擊案涉嫌找少年頂替！苗栗檢方起訴3名刑警 1人求刑6年以上

苗栗男騎無牌電動機車未兩段式左轉 違規遭攔檢竟脫序與警爆衝突

相關新聞

衛福部准加味加熱菸10月上市 民團痛批「違法」 喊話監察院該發揮功能

衛福部國健署7月公告，核定2家業者、14項加熱菸產品有條件通過審查，二天前，官員接受媒體採訪時，直指將核發上市許可是「不...

因應三連假旅客需求...台鐵再加開30列次 9/16開放訂票

因應連假期間返鄉(工)需求增加，為加強服務旅客，台鐵於教師、中秋、國慶連假期間(114年9月26日至10月12日)，全線...

中部結核病人抗藥治療成功率超越全球 彰化醫院獲SDG03金獎

台灣永續能源研究基金會主辦亞太暨台灣永續博覽會，衛福部彰化醫院組成醫療團隊深入中部縣市，落實「送藥到手，服藥入口，吞完再...

嗡嗡聲變少？夏天熱到連蚊子也中暑 專家提醒：活動高峰到了

根據日媒「FNN」報導，2025年夏天雖然酷熱異常，但不少民眾意外發現「蚊子好像變少了」。記者在東京街頭採訪時，有人表示整個夏天一次都沒被叮過，甚至連蚊子的嗡嗡聲都沒聽到。專家解釋，這並不是蚊子消失，而是牠們也「中暑」了。

「青花菜 vs.花椰菜」哪個營養高？專家解析：它才是抗老、防癌首選

十字花科蔬菜具有熱量低、纖維含量高的特點，而其中青花菜所含的蘿蔔硫素對抗癌非常有幫助，堪稱「超級蔬菜」，民眾也常常會把青花菜叫作花椰菜，雖然兩者外型很像，都是十字花科蔬菜，但營養卻大不同。對此，李婉萍營養師在臉書解答，青花菜和花椰菜哪個營養比較高？

很多人當廚餘！青花菜別只吃花球 最營養部分能增強免疫、穩血壓

在日媒「Yahoo Japan」中的「家庭料理日常」專欄中分享，多數人吃青花菜時只取花球的部分，卻把同樣營養滿滿的「梗」丟掉。其實，青花菜梗帶有自然甜味，更是營養的集中地，若能善用，不僅能減少浪費，也能為健康加分。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。