本土牙醫聯盟怒批「波波」政策錯誤 3大訴求要衛福部收回

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
衛福部前部長邱泰源任內通過醫師法施行細則修正案，大幅降低波波醫師、波波牙醫回台參加醫師國考的門檻。示意照／ingimage

衛福部前部長邱泰源任內通過醫師法施行細則修正案，大幅降低波波醫師、波波牙醫回台參加醫師國考的門檻。本土牙醫聯盟今提3訴求，希望衛福部長石崇良立刻停止錯誤的政策。

本土牙醫聯盟三訴求：一、衛福部將國外學歷實習名額上限寫入醫師法或醫師法施行細則，二、撤回並修正新版醫師法施行細則放寬波波學歷審核的爭議條文，三、國外醫學和牙醫學歷實習名額分發方式，建議改採「每年競試、擇優錄取」，當年度未錄取，隔年需重新競試。

「波波醫師」是指波蘭等東歐與中歐國家醫學及牙醫學歷的台籍畢業生。因應醫師法第4條於2022年修正，對於持國外學歷報考醫師考試者，一律須先通過教育部學歷甄試，而對於國外醫學學歷仍須透過一定程序審查與採認，以確認其與國內同級同類學校規定相當，衛福部去年11月25日公告修正醫師法施行細則。

本土牙醫聯盟今提3訴求，請衛福部將國外學歷實習名額上限寫入醫師法或醫師法施行細則，建議條文如下「國外學歷臨床實作適應訓練每年接受申請訓練人數不得超過教育部核定之國內醫學院、校醫學系科當學年度總量內核定新生招生名額總招生名額十分之一。」這不僅合乎教育公平性，亦是保持健保與醫療不崩潰的方法。

第二，撤回並修正新版醫師法施行細則放寬波波學歷審核的爭議條文。落實賴清德總統去年11月「針對國外學歷的審查會更加嚴謹，將函授、遠距教學、以及未對外公開招生等學歷資格予以排除，提高參加國家考試的門檻。」的施政承諾。

第三，國外醫學和牙醫學歷實習名額分發方式，依照國考通過年度排隊的現行制度，已造成亂象，應予廢除。建議改採「每年競試、擇優錄取」，當年度未錄取，隔年需重新競試。讓真正優秀的海外學子能盡早入國服務民眾，也解除排隊造成的施政壓力。

本土牙醫聯盟表示，這些不僅把審查權力丟給外國政府甚至民間團體，還要開放遠距教學，牙科更可以見習抵實習、免考臨床技能測驗。而「溯及既往」條款，更是讓原先被刷下來、沒有資格參加考試的波波都就地復活，民眾就醫毫無保障。

對此，衛福部回應，不少團體已陸續反映希望與衛福部交流意見，後續會評估各方時間、議題進行安排，希望能夠讓大家充分表達觀點。

牙醫 醫學院 衛福部 石崇良 波波醫師

