衛福部准加味加熱菸10月上市 民團痛批「違法」 喊話監察院該發揮功能

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部國健署7月公告，核定2家業者、14項加熱菸產品有條件通過審查，二天前接受媒體採訪時，官員近期將核發上市許可為「不實謠言」，今天竟宣布核可一家美國菸商，10月11日起共8項菸草柱可上市。本報資料照片。

衛福部國健署7月公告，核定2家業者、14項加熱菸產品有條件通過審查，二天前，官員接受媒體採訪時，直指將核發上市許可是「不實謠言」，但今宣布核可一家美國菸商，10月11日起共8項菸草柱可上市。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗說，菸防法修法時，明確禁止加味加熱菸，國健署執意放行，明顯已違法，監察院應主動調查。

國健署今天核可一家業者，共8項菸草柱及其3款組合元件上市。林清麗說，這8種菸草柱中，只有一種為原味，其餘均為加味菸草柱，口味包括藍莓、巧克力、薄荷等，菸害防制法修法時，國健署稱希望立法院透過法律授權國健署禁止加味菸品，因此該法第十條現行規定「菸品不得使用經中央主管機關公告禁止使用之添加物」，但衛福部仍執意放行加味加熱菸，已明顯違法。

林清麗說，前幾天網路瘋傳國健署要放行加熱菸，國健署出面澄清為誤傳，卻在2天後大翻盤，簡直是欺騙大眾，加味加熱菸對年輕族群吸引力高，威脅年輕世代健康，對於衛福部違法闖關通過的行為，民間團體與家長團體均感到無力，監察院是時候發揮功能，主動啟動調查，民團願意提供各項資料佐證，禁止加味加熱菸為朝野共識。

菸害防制法規定，任何菸品不得標註會誤導民眾認為吸菸無害健康或危害輕微的文字及標示。林清麗說，國健署本次開放的加熱菸載具，即包含「IQOS」產品，其中文翻譯為「我戒除紙菸」，這有誤導民眾認為加熱菸有助戒煙嫌疑，民間團體努力多年，在菸害防制法納入禁止誤導性名稱的條文，政府卻是一退再退，直到無路可退，開放相關產品來台。

林清麗說，開放加味加熱菸的衛福部，已明顯違反公共衛生預防先行的原則，而是先開放加熱菸，事後再採取稽查等補救措施，但傷害已經造成，屆時恐難彌補，泰國開放娛樂用大麻殷鑑不遠，泰國政府在開放後，要收回成命，取消娛樂大麻合法化，但在開放期間，已造成高達3倍銷售量，且暴力、意外事件頻傳，簡直覆水難收。加味加熱菸，也應採事先預防，而非輕輕放下。

