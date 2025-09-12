13日6縣市防高溫 西半部留意午後雷陣雨
交通部中央氣象署今天表示，受太平洋高壓影響，週末西半部地區、東半部山區留意局部午後雷陣雨，明天雙北、南高屏、台東等6縣市防攝氏36度以上的高溫。
氣象署發布高溫資訊，各地天氣高溫炎熱，明天白天台北市、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，而新北市為黃色燈號，注意36度以上高溫。
氣象署預報員劉沛滕告訴中央社記者，受太平洋高壓影響，明天及14日西半部地區、東半部山區留意局部午後雷陣雨，且山區降雨有短延時強降雨或局部大雨發生的機率。
劉沛滕表示，16日之前西半部地區普遍高溫34、35度，即使接下來水氣稍微增多，預計中部地區仍可能出現35度左右，因此未來一週還是要留意局部高溫的狀況。
劉沛滕指出，預計15日、16日太平洋高壓將持續增強，但午後雷陣雨將限縮在山區或少部分近山區平地。
劉沛滕表示，17日太平洋高壓逐漸減弱，南海到菲律賓東方海面為一片大低壓帶，至於是否有熱帶系統發展、影響台灣，還須持續觀察。
