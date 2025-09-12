快訊

聯合航空波音737故障！緊急迫降日本關西機場 逾百乘客撤離畫面曝

遭綠營指控與盜採案地主站一起「大翻車」 柯志恩回應了

楊祐寧升格3寶爸 「開盲盒」性別揭曉！喊話：媽媽辛苦了

13日6縣市防高溫 西半部留意午後雷陣雨

中央社／ 台北12日電

交通部中央氣象署今天表示，受太平洋高壓影響，週末西半部地區、東半部山區留意局部午後雷陣雨，明天雙北、南高屏、台東等6縣市防攝氏36度以上的高溫

氣象署發布高溫資訊，各地天氣高溫炎熱，明天白天台北市、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，而新北市為黃色燈號，注意36度以上高溫。

氣象署預報員劉沛滕告訴中央社記者，受太平洋高壓影響，明天及14日西半部地區、東半部山區留意局部午後雷陣雨，且山區降雨有短延時強降雨或局部大雨發生的機率。

劉沛滕表示，16日之前西半部地區普遍高溫34、35度，即使接下來水氣稍微增多，預計中部地區仍可能出現35度左右，因此未來一週還是要留意局部高溫的狀況。

劉沛滕指出，預計15日、16日太平洋高壓將持續增強，但午後雷陣雨將限縮在山區或少部分近山區平地。

劉沛滕表示，17日太平洋高壓逐漸減弱，南海到菲律賓東方海面為一片大低壓帶，至於是否有熱帶系統發展、影響台灣，還須持續觀察。

高溫 氣象署

延伸閱讀

高溫炎熱午後雷雨 下周三降雨增 留意熱帶系統對台影響

酷熱恐極端高溫 觀察熱帶系統發展及低壓帶水氣影響

未來1周繼續熱！午後慎防雷陣雨 下周恐有熱帶系統發展

未來1周天氣晴朗 大台北等6縣市明恐飆36度高溫…山區午後留意大雨

相關新聞

衛福部准加味加熱菸10月上市 民團痛批「違法」 喊話監察院該發揮功能

衛福部國健署7月公告，核定2家業者、14項加熱菸產品有條件通過審查，二天前，官員接受媒體採訪時，直指將核發上市許可是「不...

因應三連假旅客需求...台鐵再加開30列次 9/16開放訂票

因應連假期間返鄉(工)需求增加，為加強服務旅客，台鐵於教師、中秋、國慶連假期間(114年9月26日至10月12日)，全線...

中部結核病人抗藥治療成功率超越全球 彰化醫院獲SDG03金獎

台灣永續能源研究基金會主辦亞太暨台灣永續博覽會，衛福部彰化醫院組成醫療團隊深入中部縣市，落實「送藥到手，服藥入口，吞完再...

嗡嗡聲變少？夏天熱到連蚊子也中暑 專家提醒：活動高峰到了

根據日媒「FNN」報導，2025年夏天雖然酷熱異常，但不少民眾意外發現「蚊子好像變少了」。記者在東京街頭採訪時，有人表示整個夏天一次都沒被叮過，甚至連蚊子的嗡嗡聲都沒聽到。專家解釋，這並不是蚊子消失，而是牠們也「中暑」了。

「青花菜 vs.花椰菜」哪個營養高？專家解析：它才是抗老、防癌首選

十字花科蔬菜具有熱量低、纖維含量高的特點，而其中青花菜所含的蘿蔔硫素對抗癌非常有幫助，堪稱「超級蔬菜」，民眾也常常會把青花菜叫作花椰菜，雖然兩者外型很像，都是十字花科蔬菜，但營養卻大不同。對此，李婉萍營養師在臉書解答，青花菜和花椰菜哪個營養比較高？

很多人當廚餘！青花菜別只吃花球 最營養部分能增強免疫、穩血壓

在日媒「Yahoo Japan」中的「家庭料理日常」專欄中分享，多數人吃青花菜時只取花球的部分，卻把同樣營養滿滿的「梗」丟掉。其實，青花菜梗帶有自然甜味，更是營養的集中地，若能善用，不僅能減少浪費，也能為健康加分。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。