因應三連假旅客需求...台鐵再加開30列次 9/16開放訂票

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
台鐵公司因應教師、中秋、國慶連假旅客需求再加開30列次。台鐵公司提供
因應連假期間返鄉(工)需求增加，為加強服務旅客，台鐵於教師、中秋、國慶連假期間(114年9月26日至10月12日)，全線再加開普悠瑪號12列次、EMU 3000型自強號18列次，可再增加座位數共計15,810個，整體運能較平日增加5.05%。

本次再加開班次訂於9月16日(二)零時起同步開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票，歡迎旅客多加利用。相關加開列車車次、時刻，即日起可於臺鐵公司官網及「台鐵e訂通」APP查詢。

