快訊

聯合航空波音737故障！緊急迫降日本關西機場 逾百乘客撤離畫面曝

遭綠營指控與盜採案地主站一起「大翻車」 柯志恩回應了

楊祐寧升格3寶爸 「開盲盒」性別揭曉！喊話：媽媽辛苦了

聽新聞
0:00 / 0:00

台越互訪人次破百萬 促增加航點便利雙邊往返

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
第十二屆台越觀光合作會議圓滿成功共同促進保障旅客權益、增加航班、優化簽證。觀光署提供
第十二屆台越觀光合作會議圓滿成功共同促進保障旅客權益、增加航班、優化簽證。觀光署提供

第十二屆台越觀光合作會議本月10日在越南慶和省Hoan My Resort Ninh Chu渡假村舉行，今年台越互訪人次截至8月底初估已突破百萬人次，目前越南也已成為台灣在東南亞第二大旅遊市場，顯示雙邊觀光交流的巨大潛力。

交通部觀光署署長陳玉秀上任後首度出席雙邊觀光會議，她偕同地方政府、觀光公協會、航空公司與旅行社等共30人代表團前往參加，在駐越南台北經濟文化辦事處劉世忠大使協助下，會中達成保障旅客權益、積極優化簽證以及增加航點促進雙邊往返便利等合作共識，並期盼明年第十三屆台越觀光合作會議在台灣嘉義縣相見，為雙邊交流合作再創佳績。

陳玉秀表示，越南向來是新南向政策中重要的市場之一，歷年來觀光署與越南國家旅遊局透過觀光產業投資、人才培育、互惠措施、市場推廣等合作計畫奠定雙邊觀光持續發展的良好基礎。近年越南來台旅客人數持續增長，2024年旅客達37萬人次，已回升至疫情前水準；2025年前6個月更突破21萬人次，較去年同期增加16%，越南已成為台灣在東南亞第二大旅遊市場。而今年台越互訪人次截至8月底初估已突破百萬人次，顯示雙邊觀光交流的巨大潛力。

觀光署為搶攻國際旅客市場，近期在越南推廣活動不間斷，9月3日甫於越南中部最大城市峴港的Koi Resort & Residence Da Nang辦理台灣觀光推廣會、9月4日至6日參加於西貢會展中心(SECC)舉辦的胡志明市ITE國際旅展，9月8日再於胡志明市JW Marriott Hotel & Suites Saigon舉辦台灣觀光推廣會，並且持續與越南當地知名旅遊網紅合作，透過線上及線下等多元方式行銷台灣觀光，全力吸引越南旅客來台旅遊。

本屆會議中，業者代表踴躍發言，期許雙邊促進簽證便利化、增加航班及保障旅客消費權益。經雙邊充分交流並凝聚共識，願為未來共同努力合作事項。最後雙方主席共同宣布2026年將在臺灣嘉義縣舉辦第十三屆臺越觀光合作會議，並許諾臺越雙方持續秉持互惠互利之精神，達成各項合作計畫與任務，成就臺越雙方觀光共榮願景。

越南 觀光署

延伸閱讀

目睹暴民衝上遊覽車！尼泊爾示威「台灣團受困」 觀光署曝現況

藍眼淚+國際藝術島盼解馬祖淡季問題 觀光署長：朝國際高端市場發展

千萬旅客目標再跳票？德媒籲前往台灣要三思 觀光署坦言傷台灣形象

古厝、石滬、軍事遺跡…「大海女兒」觀光署長陳玉秀推廣澎湖四季遊

相關新聞

衛福部准加味加熱菸10月上市 民團痛批「違法」 喊話監察院該發揮功能

衛福部國健署7月公告，核定2家業者、14項加熱菸產品有條件通過審查，二天前，官員接受媒體採訪時，直指將核發上市許可是「不...

因應三連假旅客需求...台鐵再加開30列次 9/16開放訂票

因應連假期間返鄉(工)需求增加，為加強服務旅客，台鐵於教師、中秋、國慶連假期間(114年9月26日至10月12日)，全線...

中部結核病人抗藥治療成功率超越全球 彰化醫院獲SDG03金獎

台灣永續能源研究基金會主辦亞太暨台灣永續博覽會，衛福部彰化醫院組成醫療團隊深入中部縣市，落實「送藥到手，服藥入口，吞完再...

嗡嗡聲變少？夏天熱到連蚊子也中暑 專家提醒：活動高峰到了

根據日媒「FNN」報導，2025年夏天雖然酷熱異常，但不少民眾意外發現「蚊子好像變少了」。記者在東京街頭採訪時，有人表示整個夏天一次都沒被叮過，甚至連蚊子的嗡嗡聲都沒聽到。專家解釋，這並不是蚊子消失，而是牠們也「中暑」了。

「青花菜 vs.花椰菜」哪個營養高？專家解析：它才是抗老、防癌首選

十字花科蔬菜具有熱量低、纖維含量高的特點，而其中青花菜所含的蘿蔔硫素對抗癌非常有幫助，堪稱「超級蔬菜」，民眾也常常會把青花菜叫作花椰菜，雖然兩者外型很像，都是十字花科蔬菜，但營養卻大不同。對此，李婉萍營養師在臉書解答，青花菜和花椰菜哪個營養比較高？

很多人當廚餘！青花菜別只吃花球 最營養部分能增強免疫、穩血壓

在日媒「Yahoo Japan」中的「家庭料理日常」專欄中分享，多數人吃青花菜時只取花球的部分，卻把同樣營養滿滿的「梗」丟掉。其實，青花菜梗帶有自然甜味，更是營養的集中地，若能善用，不僅能減少浪費，也能為健康加分。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。