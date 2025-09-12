台越互訪人次破百萬 促增加航點便利雙邊往返

第十二屆台越觀光合作會議本月10日在越南慶和省Hoan My Resort Ninh Chu渡假村舉行，今年台越互訪人次截至8月底初估已突破百萬人次，目前越南也已成為台灣在東南亞第二大旅遊市場，顯示雙邊觀光交流的巨大潛力。

交通部觀光署署長陳玉秀上任後首度出席雙邊觀光會議，她偕同地方政府、觀光公協會、航空公司與旅行社等共30人代表團前往參加，在駐越南台北經濟文化辦事處劉世忠大使協助下，會中達成保障旅客權益、積極優化簽證以及增加航點促進雙邊往返便利等合作共識，並期盼明年第十三屆台越觀光合作會議在台灣嘉義縣相見，為雙邊交流合作再創佳績。

陳玉秀表示，越南向來是新南向政策中重要的市場之一，歷年來觀光署與越南國家旅遊局透過觀光產業投資、人才培育、互惠措施、市場推廣等合作計畫奠定雙邊觀光持續發展的良好基礎。近年越南來台旅客人數持續增長，2024年旅客達37萬人次，已回升至疫情前水準；2025年前6個月更突破21萬人次，較去年同期增加16%，越南已成為台灣在東南亞第二大旅遊市場。而今年台越互訪人次截至8月底初估已突破百萬人次，顯示雙邊觀光交流的巨大潛力。

觀光署為搶攻國際旅客市場，近期在越南推廣活動不間斷，9月3日甫於越南中部最大城市峴港的Koi Resort & Residence Da Nang辦理台灣觀光推廣會、9月4日至6日參加於西貢會展中心(SECC)舉辦的胡志明市ITE國際旅展，9月8日再於胡志明市JW Marriott Hotel & Suites Saigon舉辦台灣觀光推廣會，並且持續與越南當地知名旅遊網紅合作，透過線上及線下等多元方式行銷台灣觀光，全力吸引越南旅客來台旅遊。

本屆會議中，業者代表踴躍發言，期許雙邊促進簽證便利化、增加航班及保障旅客消費權益。經雙邊充分交流並凝聚共識，願為未來共同努力合作事項。最後雙方主席共同宣布2026年將在臺灣嘉義縣舉辦第十三屆臺越觀光合作會議，並許諾臺越雙方持續秉持互惠互利之精神，達成各項合作計畫與任務，成就臺越雙方觀光共榮願景。

商品推薦