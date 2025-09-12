中部結核病人抗藥治療成功率超越全球 彰化醫院獲SDG03金獎

台灣永續能源研究基金會主辦亞太暨台灣永續博覽會，衛福部彰化醫院組成醫療團隊深入中部縣市，落實「送藥到手，服藥入口，吞完再走」，使結核病抗藥治療成功率高於全球，得到「SDG03健康與福祉」金獎殊榮。

2025第四屆亞太永續博覽會本（9）月11日至13在台北世貿一館舉辦，聯合國共有17項永續發展（SDG）目標目標，今年活動主題為「邁向變革的力量」，集結生活、教育、醫療、生態圈等多主軸，聚焦引領社會與環境永續發展的創新力量。

SDG03（第三項目）標是健康福祉，衛福部彰化醫院在環境保護（大幅降低傳染病的流行）、社會共融（消除原鄉不平等、機構保護、讓原鄉與平地享有共同的乾淨環境）與治理創新（引進新藥大幅降低結核病治療時間、成本及療效）的永續行動成果斐然，獲衛福部政務次長林靜儀頒發「SDG3全方位終結結核病-金級獎」。最耀眼得獎成果是執行抗藥性結核病人治療。

衛福部傳染病防治醫療網副指揮官、彰化醫院顧問醫師黃伊文，2009年結合中部主要醫院組成中區抗藥性結核病醫療照護團隊。 黃伊文表示，團隊成立唯一專責車隊，由專責司機與護理師和關懷員以「送藥到手、服藥入口、吞下再走」的「都治計畫」確保每一名病人規則服藥，展現社會共融目的。

2015年團隊採恩慈療法引進新藥TMC207，成功治癒一名27歲超級抗藥女病患，台灣診治能力因此被國際看到，常受邀到國際會議發表成果，外國醫療團也常來觀摩，彰顯治理創新。截至2024年，中部結核病人抗藥治療成功率86%，遠高於全球的68%，朝著世界衛生組織2035年將肺結核降發生率降至每10萬人10人的目標前進，在環境保護成績亮麗。

彰化化醫院院長賴仲亮表示，醫療能永續、減碳、循環、共好有賴全院員工努力，彰化醫院作為醫福會中區ESG推展醫院，未來將持續強化永續治理機制，深化環境友善行動，並結合醫療專業與社會責任，與夥伴攜手打造「低碳、共融、健康」的醫療生態圈。

