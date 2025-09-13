盤點孕期六大常見困擾！這些身心變化讓準媽媽們吃盡苦頭



《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「孕期困擾」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的六大孕期困擾。

對許多準媽媽們而言，孕期是一段滿懷期待與挑戰的歷程，在迎接寶寶出生的喜悅之前，孕婦們首先需要面對的是各種身心上的轉變，除了體態上的變化，孕吐、嗜睡、腰痠背痛等問題都可能成為日常難題，而究竟有哪些事情最讓懷胎期間的媽媽們感到困擾呢？。

「情緒波動大」須留意產前憂鬱症 孕初期「孕吐」不止影響食慾

▲ 網友熱議TOP6孕期困擾網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察三個月內網路上針對孕期困擾話題的相關討論，發現許多媽媽都表示自己在懷孕期間容易「情緒波動大」，心情常因小事而起伏不定；便有一名網友發文抒發心情，提到自己產前憂鬱的情況相當嚴重，「需要老公三不五時就要陪伴安慰那種」，引來不少有相似經驗的媽媽留言共鳴「情緒就是莫名其妙覺得很低落，連看電視都想哭」、「比起憂鬱，感覺脾氣變得比較差，會很沒耐心」。

對此，有過來人建議道「多跟別人聊聊啦，抒發一下自己的心情跟壓力」、「要多吃一些愛吃的、想吃的，多出去散散步，都會對心情有好轉」，鼓勵孕婦們正視負面情緒，找到合適的方法保持好心情。

此外，「孕吐」也是許多孕婦最討厭的孕期症狀之一，有網友提到自己懷孕前期孕吐狀況嚴重，「聞到魚味就反胃」，讓其他準媽媽紛紛感同身受表示「我最怕的就是海鮮跟青菜，光想到就會吐」、「每天經歷早上空腹乾嘔」，導致食慾不振，吃不下飯。

也因此「舒緩孕吐的方法」成為許多孕婦關心的熱門話題，有人推薦「可以喝一些檸檬水或含梅子」、「早上空腹也會吃蘇打餅乾，好像滿有效的」，這些飲食建議也成為許多媽媽們緩解不適的自救策略之一；不過，也有網友提醒，若症狀嚴重影響生活，仍需尋求專業醫師協助。

另一方面，「身材變化」也讓許多懷孕中的媽媽十分頭痛，尤其到了懷孕中後期，孕婦們在活動量減少、胎兒又快速成長的情況下，常會面臨體重快速上升的焦慮。有網友就在媽媽社團請益「孕期短短一個月胖了4公斤，這樣有正常嗎？」引發熱烈討論，有人無奈表示「明明沒有放肆吃愛吃的東西，卻胖很多真的好無辜」、「量體重都好焦慮，也會影響心情」。

不過也有部分網友持不同看法，分享自己「整整胖了20公斤，但我的產科醫師覺得媽媽快樂最重要」，認為體重變化因人而異，準媽媽們應放寬心態、並依照醫師建議持續追蹤。

除了上述症狀外，孕婦們還可能經歷腰痠背痛、失眠、排便困難等問題，進而影響生活品質。因此在這段既期待又煎熬的旅程中，理解與陪伴更顯得格外重要，不論是伴侶、家人還是醫療資源的支持，都是幫助準媽媽們安心度過孕期的關鍵力量！





調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「孕期困擾」相關討論則數。

觀測期間：2025/05/16~2025/08/16，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、Podcast評論、新聞、部落格（排除抽獎文）

