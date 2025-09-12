總統9/16出席淡江大橋合龍儀式 工程邁入關鍵階段

交通部長陳世凱今天前往淡江大橋施工現場，視察最後一個節塊船運作業與橋面準備情形，並宣布總統賴清德16日將出席在淡水端舉辦的合龍祈福儀式，象徵工程邁入全橋閉合關鍵階段。

淡江大橋跨越淡水河口，主橋全長約920公尺，主跨達450公尺，為世界最長跨距的單塔不對稱斜張橋，由國際知名建築師札哈．哈蒂（Zaha Hadid）設計，融合夕照美景與舞者律動意象，結合藝術美學與工程技術，將成為台灣新的國際地標。

交通部公路局發布新聞稿表示，由於八里側河岸已接近淺灘區，閉合節塊（八里端第26節塊）不若其他節塊在深槽區航運起吊，加上閉合節塊長15.2公尺、寬51.3公尺，重達390噸，經施工團隊評估，將擇於9月15日漲潮時段（下午4至5時）進行船運及預先起吊作業，並量測橋面早、中、晚高程與伸縮量確認吊裝端口高程與寬度符合預期，確保吊裝端口高程及寬度無虞後，在9月16日進行吊裝合龍作業。

陳世凱昨天接受廣播媒體專訪時表示，希望明年5月9日舉辦淡江大橋通車典禮、5月12日正式通車，今天前往新北市淡水河口台北港及八里工區視察。

陳世凱表示，淡江大橋每一個節塊的運輸與吊裝，都面對嚴苛的自然條件，無論是潮汐、海象、結構熱脹冷縮的考量，工程團隊都展現最高的專業判斷與周密規劃。

他指出，今天視察見證最後一個節塊順利上船，也確實瞭解工程團隊專業判斷、周密規劃與全力合作的工進作業，並強調「今天親自來現場，就是要見證工程團隊如何在高品質、高效率中全力以赴，也感受到大家對於進度與品質的堅持」。

交通部訂16日舉行淡江大橋合龍祈福儀式，賴總統預計出席。陳世凱除感謝工程單位外，還提到淡江大橋施工能順利推進，是因為有一支高度專業且團結的團隊，大家不僅克服天候、技術與工期挑戰，更將藝術與功能完美結合，讓台灣再添一座世界級地標。

