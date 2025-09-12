台中氣候行動城市論壇登場 達德能源籲：陸風「汰舊換新」加速淨零

「2025台中氣候行動城市論壇」今登場，德商達德能源董事長曾葳葳今在論壇上分享，台灣未來十年間將有逾300MW陸域風機面臨更新評估，呼籲政府支持「汰舊換新」，可望減少四成風機數量，更能將容量與效能提升1.3倍，加速台灣邁向淨零排放的進程。

台中市政府為因應全球氣候變遷挑戰，今與歐洲在台商會低碳倡議行動委員會共同舉辦「2025台中氣候行動城市論壇：邁向淨零與氣候調適之路」，邀集產官學界齊聚市府，探討淨零轉型與城市韌性。

台中市長盧秀燕出席與歐商代表交流，展現對再生能源發展的重視。盧秀燕說，永續淨零與經濟發展可以並行不悖，低碳環保不只是一種倡議，更是一種產業。近來民眾有時因為新環保科技產生煩惱，其實不必，科技與生活是可以不衝突的。

曾葳葳以「在地綠能×全球減碳」為題發表簡報，分享全球風能與太陽能經驗，並強調在台深耕近二十年的成果。曾葳葳指出，達德在台灣陸域風電市占率逾五成，累計建置逾200座風機，其中台中就有44座，每年可提供近6萬戶家戶用電。

除了電力開發，達德也推動環境教育與社區合作，在台中市大安區設立全台首座風能環境教育中心，將風能結合大安在地濱海生態教育，再同步推廣「跟著風機去旅行」的腳踏車遊程，慢慢的讓原本人煙罕至的大安區開始有了人潮、店家與商品，與地方攜手共進、共創、共榮。

曾葳葳呼籲，政府支持「汰舊換新」，未來十年間台灣將有逾300MW陸域風機評估更新，若以新機取代舊機，可望減少四成風機數量，更提升容量與效能達1.3倍，加速淨零進程。

今天的論壇同時安排「打造韌性城市的氣候解方」座談，市府與產業代表針對再生能源布局、公私協力等議題交流，凝聚共識。主辦單位表示，本次論壇展現了台中在氣候挑戰下積極尋求解方的決心。 2025台中氣候行動城市論壇今登場，產官學界齊聚，探討淨零轉型與城市韌性。圖／達德能源提供 德商達德能源董事長曾葳葳今在台中氣候行動城市論壇上，分享在台深耕近20年的成果。圖／達德能源提供 德商達德能源董事長曾葳葳今在台中氣候行動城市論壇分享在台深耕近20年的成果。圖／達德能源提供

