台中氣候行動城市論壇登場 達德能源籲：陸風「汰舊換新」加速淨零
「2025台中氣候行動城市論壇」今登場，德商達德能源董事長曾葳葳今在論壇上分享，台灣未來十年間將有逾300MW陸域風機面臨更新評估，呼籲政府支持「汰舊換新」，可望減少四成風機數量，更能將容量與效能提升1.3倍，加速台灣邁向淨零排放的進程。
台中市政府為因應全球氣候變遷挑戰，今與歐洲在台商會低碳倡議行動委員會共同舉辦「2025台中氣候行動城市論壇：邁向淨零與氣候調適之路」，邀集產官學界齊聚市府，探討淨零轉型與城市韌性。
台中市長盧秀燕出席與歐商代表交流，展現對再生能源發展的重視。盧秀燕說，永續淨零與經濟發展可以並行不悖，低碳環保不只是一種倡議，更是一種產業。近來民眾有時因為新環保科技產生煩惱，其實不必，科技與生活是可以不衝突的。
曾葳葳以「在地綠能×全球減碳」為題發表簡報，分享全球風能與太陽能經驗，並強調在台深耕近二十年的成果。曾葳葳指出，達德在台灣陸域風電市占率逾五成，累計建置逾200座風機，其中台中就有44座，每年可提供近6萬戶家戶用電。
除了電力開發，達德也推動環境教育與社區合作，在台中市大安區設立全台首座風能環境教育中心，將風能結合大安在地濱海生態教育，再同步推廣「跟著風機去旅行」的腳踏車遊程，慢慢的讓原本人煙罕至的大安區開始有了人潮、店家與商品，與地方攜手共進、共創、共榮。
曾葳葳呼籲，政府支持「汰舊換新」，未來十年間台灣將有逾300MW陸域風機評估更新，若以新機取代舊機，可望減少四成風機數量，更提升容量與效能達1.3倍，加速淨零進程。
今天的論壇同時安排「打造韌性城市的氣候解方」座談，市府與產業代表針對再生能源布局、公私協力等議題交流，凝聚共識。主辦單位表示，本次論壇展現了台中在氣候挑戰下積極尋求解方的決心。
