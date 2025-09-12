收出養媒合修法限全國性法人 衛部輔導受影響機構

快訊

中央社／ 台北12日電

保母虐童致死案推動收出養媒合修法，根據新辦法，國內目前8家收出養媒合機構中，有1家不符新規範。衛福部今天表示，修法不影響該機構現有許可證效期，將予輔導以符合新規。

台北市劉姓保母於民國112年受兒福聯盟委託，照顧新北市1歲男童，涉嫌與胞妹凌虐男童致死，震驚社會；國內收出養制度及收出養媒合機構運作模式，也受到廣泛討論。衛生福利部社會及家庭署於今年7月10日，公告修正「兒童及少年收出養媒合服務者許可及管理辦法」。

社家署於9月4日再次公告修正「兒童及少年收出養媒合服務者許可及管理辦法」，其中新增條文指出，辦法於114年7月10日修正施行前，已取得收出養媒合服務許可證，但不符合修正生效後第二條第一項第一款規定者，得繼續從事收出養媒合服務，至原許可證有效期間屆滿為止。

社家署代理署長周道君接受中央社記者採訪說明，根據法律信賴保護原則，在修法前就已發出的許可證，理論上都不會受到7月的修法影響，在許可證效期內都可繼續運作；本次修正只是予以清楚敘明。

根據社家署7月10日公告修法資訊，考量收出養業務涉及跨縣市提供收出養人媒合服務，全國性財團法人辦理更符合實務運作需求；且法人會務與業務事權合一，更利於衛生福利部許可後有效監督管理，因此限縮規定，從事收出養媒合服務之財團法人，必須為全國性財團法人。

目前國內兒童及少年收出養媒合服務者，共有財團法人台東縣私立家立立社會福利慈善事業基金會、財團法人中華民國兒童福利聯盟基金會、財團法人忠義社會福利事業基金會、財團法人勵馨社會福利事業基金會、財團法人天主教善牧社會福利基金會、財團法人高雄市私立小天使家園、財團法人天主教福利會，及財團法人宜蘭縣私立神愛兒童之家共8家。

周道君指出，僅家立立社會福利慈善事業基金會將有資格不符問題，所負責的出養家庭不到10家；不過，其既有許可證有效期限到明年下半年，已經與該機構聯繫，未來只要機構願意，就會繼續予以輔導，以符合新規定。

修法 收出養

