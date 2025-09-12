快訊

加熱菸叩關！國健署今天核可一廠商、8項菸品 10/11起合法販售

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部國健署日前核定2家業者、共14品項有條件通過，今天公布已核給其中1家業者，共8項菸草柱及3款組合元件上市文件，將於今年10月11日生效。示意圖。聯合報系資料照
菸害防制法修正後，全面禁止電子煙等類菸品、嚴格管制符合菸品定義的新型態菸草產品，衛福部國健署日前核定2家業者、共14品項有條件通過，今天公布已核給其中一家業者，共8項菸草柱及3款組合元件上市文件，將於今年10月11日生效，當天開始相關加熱菸產品就可上市販售。

國健署菸害防制組長羅素英說，上市後國健署將與地方政府合作，嚴格把關監察。她表示，衛福部秉持科學實證、專業及保護健康目標，邀集毒理學、臨床藥理、成癮、公共衛生等專家領域，組成審查會，逐案審查申請案件，7月底已有2家業者、共14品項申請案經審查结果予以「有條件通過」核定函，今天再經嚴謹評估業者所提交之最後上市前文件資料核定許可證，共8品項菸草柱及其3款組合元件，完成最後上市前文件核定，將於今年10月11日生效。

加熱菸上市後，將透過中央與地方政府合作執行稽查專案。羅素英表示，將透過源頭管理、販售通路等稽查，避免孕婦及20歲以下青少年取得相關產品，且會加強取締青少年違法使用加熱菸等，強化保護兒少，並採取神秘客等方式監測業者落實情況，定期公布查獲的違規案件。

國健署表示，許可內容也包括要求業者需定期委託公正第三方進行並提交上市後監視及管控機制報告，提供盛行率及易感族群調查、不良事件、新發生成癮資料、國外風險資訊調查、未滿20歲及初次使用相關數據等，且製程有任何調整，均須重新送審。若業者未能履行依法應遵守辦理的事項，最重可廢止原核定。

羅素英表示，未經國內核准通過之加熱菸及其組合元件，仍不能攜帶入境。任何型式的菸品皆有害，國民健康署提供多元戒菸服務，全台約2,700家合約醫事機構（醫院、診所、衛生所及藥局），提供專業戒菸服務，也可撥打免費戒菸諮詢專線「0800-636363」，或利用line通訊軟體（ID：@tsh0800636363），透過電話及網路的便利性與隱密性，結合專業諮商及心理支持，由專業諮詢人員協助您量身打造個人戒菸計畫。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

戒菸 加熱菸 國健署

相關新聞

因應三連假旅客需求...台鐵再加開30列次 9/16開放訂票

因應連假期間返鄉(工)需求增加，為加強服務旅客，台鐵於教師、中秋、國慶連假期間(114年9月26日至10月12日)，全線...

中部結核病人抗藥治療成功率超越全球 彰化醫院獲SDG03金獎

台灣永續能源研究基金會主辦亞太暨台灣永續博覽會，衛福部彰化醫院組成醫療團隊深入中部縣市，落實「送藥到手，服藥入口，吞完再...

加熱菸叩關！國健署今天核可一廠商、8項菸品 10/11起合法販售

菸害防制法修正後，全面禁止電子煙等類菸品、嚴格管制符合菸品定義的新型態菸草產品，衛福部國健署日前核定2家業者、共14品項...

嗡嗡聲變少？夏天熱到連蚊子也中暑 專家提醒：活動高峰到了

根據日媒「FNN」報導，2025年夏天雖然酷熱異常，但不少民眾意外發現「蚊子好像變少了」。記者在東京街頭採訪時，有人表示整個夏天一次都沒被叮過，甚至連蚊子的嗡嗡聲都沒聽到。專家解釋，這並不是蚊子消失，而是牠們也「中暑」了。

「青花菜 vs.花椰菜」哪個營養高？專家解析：它才是抗老、防癌首選

十字花科蔬菜具有熱量低、纖維含量高的特點，而其中青花菜所含的蘿蔔硫素對抗癌非常有幫助，堪稱「超級蔬菜」，民眾也常常會把青花菜叫作花椰菜，雖然兩者外型很像，都是十字花科蔬菜，但營養卻大不同。對此，李婉萍營養師在臉書解答，青花菜和花椰菜哪個營養比較高？

很多人當廚餘！青花菜別只吃花球 最營養部分能增強免疫、穩血壓

在日媒「Yahoo Japan」中的「家庭料理日常」專欄中分享，多數人吃青花菜時只取花球的部分，卻把同樣營養滿滿的「梗」丟掉。其實，青花菜梗帶有自然甜味，更是營養的集中地，若能善用，不僅能減少浪費，也能為健康加分。

