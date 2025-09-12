快訊

五股洲子洋人口增加 下周一新增640A公車往返台北

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市交通局將於下周一15日起新增三重客運「640A」公車路線。圖／新北市交通局提供
新北市交通局將於下周一15日起新增三重客運「640A」公車路線。圖／新北市交通局提供

五股洲子洋重劃區居住人口成長，新北市交通局將於下周一15日起新增三重客運「640A」公車路線，每日6班次繞駛五股洲子洋地區，提供民眾往返台北市的通勤。

交通局運輸管理科科長林詩欽表示，三重客運640A路線是將原640路線「五股-台大醫院」新增班次繞駛五股區成泰路二段、新城三路、新城八路、新城五路及新五路三段，於洲子洋地區停靠10處既有公車站點，不影響沿線原有乘客搭車權益，也方便洲子洋重劃區居民搭乘。

交通局也提醒，三重客運640A公車路線試辦上路後，將持續蒐集民眾搭乘意見及運量數據，視實際需求滾動檢討並適時調整班次，提供更符合市民需求的服務。詳細乘車動態及票價資訊可至大台北公車動態網站查詢，歡迎多加利用。

