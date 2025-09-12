7-ELEVEN「千禧血壓站」與社區診所跨界合作 供應「健康飲食處方」

今年起全國217家7-ELEVEN「千禧血壓站」首度與339家社區診所跨界結盟，民眾不僅能獲得醫師專業諮詢，還能拿到「健康飲食處方」到7-ELEVEN門市兌換新鮮蔬果。

千禧之愛健康基金會董事長許惠恒指出，「三高蔬果有福」活動特別強調飲食調整在三高防治中的關鍵角色，許多民眾往往過度依賴藥物，卻忽略了良好飲食習慣的基礎重要性。自「89量腰日」(8月9日)啟動以來，短短兩周已有逾萬名民眾透過7-ELEVEN ibon機台完成代謝症候群自評篩檢，其中被判定為高風險者可進一步至合作診所接受醫師諮詢與衛教，再憑經診所認證蓋章的醫師處方回到7-ELEVEN門市，即可領取全台唯一的「蔬果券」，直接兌換新鮮蔬果或沙拉，成為防治三高的創新便利作法。

為響應這項健康公益活動，許多7-ELEVEN「千禧血壓站」自8月起即積極舉辦社區量血壓、量腰圍活動，幫助更多民眾及早掌握健康風險。今日於台中7-ELEVEN航發門市的活動，千禧之愛健康基金會許惠恒董事長、中華民國診所協會全聯會廖文鎮理事長、統一超商營運群謝蓮塘協理更親自到場，看顧民眾量測血壓與腰圍，並發送新鮮蔬果兌換券，讓7-ELEVEN不僅是超商，更成為社區及基層醫療共同打造的健康飲食補給站。

統一超商謝蓮塘協理表示，今年千禧之愛健康基金會攜手統一超商推出的「三高蔬果有福」活動，是民間團體與醫療單位跨界合作的創舉，超商是大家生活中最便利、熟悉的生活場域，不論是中壯年上班族、家庭主婦，或是銀髮族，走進7-ELEVEN就能順手量血壓，再搭配診所醫師提供專業建議，回到7-ELEVEN門市還能領取蔬果，把健康真實地帶進社區。現場第一位領到蔬果贈品的民眾也分享：「平常上班忙碌，根本沒時間去醫院檢查，沒想到在7-ELEVEN等杯咖啡的時間就能量血壓，還有ibon能判斷風險，告訴我可以去哪裡看診，之後憑診所章還能再回來領免費新鮮蔬果，真的很貼心。」

廖文鎮理事長也強調，政府推動的「健康台灣三高防治888」計畫，目標是達成「80%找得出、80%要介入、80%有改善」，於此過程中，7-ELEVEN提供的蔬果支持，正好成為醫師衛教的重要助力，引導民眾更容易實踐調整三高所需的得舒飲食與高纖蔬食。就像到藥局領藥一樣，未來民眾也能走進7-ELEVEN領蔬果，為三高防治輔以實際的飲食改善。

