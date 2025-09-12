快訊

現場畫面曝光！現代廠逾300工人包機返韓 示威者舉反川標語接機

柯文哲7000萬交保遭撤銷 下周一再開羈押庭時間曝光

江祖平控遭三立前副總之子龔益霆性侵！士檢無管轄權 北檢將接手偵辦

電動車充電樁逾1.2萬槍 交部估年底破1.5萬槍

中央社／ 台北12日電

全台電動小客車登記總數量超過11萬輛，為建構電動車友善交通環境，交通部推動各縣市加速建置公共充電設施，全國公共充電樁總數至7月底逾1.2萬槍，估計年底可突破1.5萬槍。

根據交通部統計，112年7月底電動小客車登記總數量為4萬8496輛，占小客車總數量約0.7%；至114年7月底，電動小客車已增加至11萬768輛，占小客車總數量的比例翻倍、達到1.5%。

交通部今天召開記者會，說明推動路外公共停車場設置電動汽車充電專用停車位情況。路政及道安司副司長廖振遠表示，為滿足電動車充電需求，交通部積極推動各縣市加速建置公共充電設施，透過公路局辦理「公共充電樁設置及區域充電需求評估計畫」，截至目前已核定補助公共充電樁4768槍，其中1653槍已完成啟用。

廖振遠指出，截至今年7月底，全國公共充電樁總數已達1萬2334槍，車樁比為9.0:1，優於歐盟建議的10:1；其中，快充車樁比為33.9:1，更顯著優於歐盟建議的80:1。

為加速提升公共停車場充電設施數量，交通部已於112年9月13日發布「電動汽車充電專用停車位及其充電設施設置管理辦法」，在辦法施行2年後，公有路外公共停車場充電專用停車位的數量，須達小型車停車位總數2%以上；民營的路外公共停車場，則應達1%以上。

廖振遠指出，截至今年8月底，公有路外公共停車場充電專用停車位設置比例為1.9%，若含已完成向台電申請、待送電格位，比例可達2.4%。

他並提到，8月底曾與台電開會，希望台電能成立專門窗口，協助加速辦理供電作業；台電回應，會盡快在6個月內完成。

在民營路外公共停車場方面，交通部表示，全國應設置比例達1%的場站計942場，其中381場已達規範，達成率為40%；分析部分停車場延宕設置充電樁原因，主要受限於台電用電申請與送電進度，以及部分民營室內停車場因住戶對公共安全有疑慮。

交通部路政及道安司科長朱大慶表示，若加上已核定補助、尚未啟用的公共充電樁約3000多槍，保守估計今年底全國公共充電樁總數，可望突破1.5萬槍。

至於若未達成電動汽車充電專用停車位及其充電設施設置管理辦法所訂定的設置比例，朱大慶表示，現行以輔導為主；但立法院交通委員會8月已初審通過相關罰則，待三讀通過、經總統公布後，未來違反者經通知限期改善，逾期不改善或複查不合規定者，可處新台幣9000元以上、9萬元以下罰鍰，並通知限期改善。

交通部 停車場 電動汽車

延伸閱讀

電動車充電樁全國破1.2萬槍 交通部加速建置、年底挑戰1.5萬槍

交通部：全國公共充電樁逾1.2萬槍 拚年底全面啟用

苗縣台1線廂型車撞台電外包商大貨車尾 車頭全毀駕駛受傷送醫

淡江大橋16日舉行合龍儀式！交通部：明年5月12日通車、預估可舒緩30％車流

相關新聞

因應三連假旅客需求...台鐵再加開30列次 9/16開放訂票

因應連假期間返鄉(工)需求增加，為加強服務旅客，台鐵於教師、中秋、國慶連假期間(114年9月26日至10月12日)，全線...

中部結核病人抗藥治療成功率超越全球 彰化醫院獲SDG03金獎

台灣永續能源研究基金會主辦亞太暨台灣永續博覽會，衛福部彰化醫院組成醫療團隊深入中部縣市，落實「送藥到手，服藥入口，吞完再...

加熱菸叩關！國健署今天核可一廠商、8項菸品 10/11起合法販售

菸害防制法修正後，全面禁止電子煙等類菸品、嚴格管制符合菸品定義的新型態菸草產品，衛福部國健署日前核定2家業者、共14品項...

嗡嗡聲變少？夏天熱到連蚊子也中暑 專家提醒：活動高峰到了

根據日媒「FNN」報導，2025年夏天雖然酷熱異常，但不少民眾意外發現「蚊子好像變少了」。記者在東京街頭採訪時，有人表示整個夏天一次都沒被叮過，甚至連蚊子的嗡嗡聲都沒聽到。專家解釋，這並不是蚊子消失，而是牠們也「中暑」了。

「青花菜 vs.花椰菜」哪個營養高？專家解析：它才是抗老、防癌首選

十字花科蔬菜具有熱量低、纖維含量高的特點，而其中青花菜所含的蘿蔔硫素對抗癌非常有幫助，堪稱「超級蔬菜」，民眾也常常會把青花菜叫作花椰菜，雖然兩者外型很像，都是十字花科蔬菜，但營養卻大不同。對此，李婉萍營養師在臉書解答，青花菜和花椰菜哪個營養比較高？

很多人當廚餘！青花菜別只吃花球 最營養部分能增強免疫、穩血壓

在日媒「Yahoo Japan」中的「家庭料理日常」專欄中分享，多數人吃青花菜時只取花球的部分，卻把同樣營養滿滿的「梗」丟掉。其實，青花菜梗帶有自然甜味，更是營養的集中地，若能善用，不僅能減少浪費，也能為健康加分。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。