電動車充電樁逾1.2萬槍 交部估年底破1.5萬槍

全台電動小客車登記總數量超過11萬輛，為建構電動車友善交通環境，交通部推動各縣市加速建置公共充電設施，全國公共充電樁總數至7月底逾1.2萬槍，估計年底可突破1.5萬槍。

根據交通部統計，112年7月底電動小客車登記總數量為4萬8496輛，占小客車總數量約0.7%；至114年7月底，電動小客車已增加至11萬768輛，占小客車總數量的比例翻倍、達到1.5%。

交通部今天召開記者會，說明推動路外公共停車場設置電動汽車充電專用停車位情況。路政及道安司副司長廖振遠表示，為滿足電動車充電需求，交通部積極推動各縣市加速建置公共充電設施，透過公路局辦理「公共充電樁設置及區域充電需求評估計畫」，截至目前已核定補助公共充電樁4768槍，其中1653槍已完成啟用。

廖振遠指出，截至今年7月底，全國公共充電樁總數已達1萬2334槍，車樁比為9.0:1，優於歐盟建議的10:1；其中，快充車樁比為33.9:1，更顯著優於歐盟建議的80:1。

為加速提升公共停車場充電設施數量，交通部已於112年9月13日發布「電動汽車充電專用停車位及其充電設施設置管理辦法」，在辦法施行2年後，公有路外公共停車場充電專用停車位的數量，須達小型車停車位總數2%以上；民營的路外公共停車場，則應達1%以上。

廖振遠指出，截至今年8月底，公有路外公共停車場充電專用停車位設置比例為1.9%，若含已完成向台電申請、待送電格位，比例可達2.4%。

他並提到，8月底曾與台電開會，希望台電能成立專門窗口，協助加速辦理供電作業；台電回應，會盡快在6個月內完成。

在民營路外公共停車場方面，交通部表示，全國應設置比例達1%的場站計942場，其中381場已達規範，達成率為40%；分析部分停車場延宕設置充電樁原因，主要受限於台電用電申請與送電進度，以及部分民營室內停車場因住戶對公共安全有疑慮。

交通部路政及道安司科長朱大慶表示，若加上已核定補助、尚未啟用的公共充電樁約3000多槍，保守估計今年底全國公共充電樁總數，可望突破1.5萬槍。

至於若未達成電動汽車充電專用停車位及其充電設施設置管理辦法所訂定的設置比例，朱大慶表示，現行以輔導為主；但立法院交通委員會8月已初審通過相關罰則，待三讀通過、經總統公布後，未來違反者經通知限期改善，逾期不改善或複查不合規定者，可處新台幣9000元以上、9萬元以下罰鍰，並通知限期改善。

