USR EXPO登場 東海聯盟四校守護七條河

聯合報／ 記者陳美萍／台北即時報導
東海大學聚焦筏子溪流域生態，申請林業保育署「保育共生」計畫，致力於在都市中打造野生動物的藍帶生態廊道，守護石虎、穿山甲等保育物種。記者蔡宗儒／攝影
東海大學聚焦筏子溪流域生態，申請林業保育署「保育共生」計畫，致力於在都市中打造野生動物的藍帶生態廊道，守護石虎、穿山甲等保育物種。記者蔡宗儒／攝影

2025年大學社會責任實踐博覽會（USR EXPO）今明兩天在圓山花博公園爭豔館登場，本屆主題為「大學共繫，韌性創新」，由教育部委託大學社會責任推動中心舉辦，邀請全國大專校院USR計畫團隊展現實踐永續的深厚成果。

其中，由東海大學、逢甲大學、中興大學與臺中教育大學組成的四校USR聯盟，以「一所大學守護一條河」計畫備受矚目，展現跨校、跨域、跨部門攜手治理流域生態的創新實踐。

四校共同組成USR聯盟，守護臺中不同的河川流域：東海大學關注東大溪與筏子溪的生態與社會永續；逢甲大學聚焦於惠來溪與潮洋溪的經濟永續發展；中興大學投入綠川與旱溪的生態保育工作；臺中教育大學則致力於柳川的文化保存與推廣。

東海大學生態中心助理萬育莘表示：「四校打破了以往單一學校單一社區的做法，改以整體流域為核心，串聯在地社區、學校、企業與政府單位，一起守護河川，建立具有韌性的社會與生態系統。」

萬育莘並指出，四校USR聯盟的合作，不僅是河川保育的實踐，更是培養跨領域專業人才與提升流域居民環境意識的重要起點。

「一開始是從改善東大溪的水質與周邊環境做起，後來逐步推動與水利局的合作，也擴展到其他三所大學一起參與。」透過與臺中水利局、第三河川分署等政府單位定期對話，四校團隊不只提供工程建議，也一起舉辦水文化推廣。

四校依專業分工發展各具特色的行動方案：東海大學聚焦筏子溪流域的生態調查與改善，並在上游商圈推動環境倡議與學生參與。也與林業保育署合作，申請「保育共生」計畫，致力於在都市中打造野生動物的藍帶生態廊道。

逢甲大學結合水利工程專長，投入微型水力發電研究；中興大學則專注生態監測與水質保育，協助建立可複製的流域治理模式，強化河川管理系統。

臺中教育大學運用美術與數位設計專長，發展水文化數位內容，連結舊城記憶與地方文化。

四校USR聯盟的合作，顯示大學已從傳統的知識輸出角色，轉型為推動地方永續發展的重要夥伴，成為USR計畫的典範。

東海大學生態中心助理萬育莘（中）並指出，四校USR聯盟的合作，不僅是河川保育的實踐，更是培養跨領域專業人才與提升流域居民環境意識的重要起點。記者蔡宗儒／攝影
東海大學生態中心助理萬育莘（中）並指出，四校USR聯盟的合作，不僅是河川保育的實踐，更是培養跨領域專業人才與提升流域居民環境意識的重要起點。記者蔡宗儒／攝影

永續 臺中 東海大學

延伸閱讀

大學社會責任實踐博覽會 北科大助傳承鶯歌陶藝、研發永續配方土

柯克案後傳統黑人大學收到威脅 至少6所暫停活動

東海大學校友2周募4500萬 將蓋2間AI PC教室、買輝達GB200

校友給力壯大 AI 世代！東海大學兩周達標募款4,500萬元

相關新聞

USR EXPO登場 東海聯盟四校守護七條河

2025年大學社會責任實踐博覽會（USR EXPO）今明兩天在圓山花博公園爭豔館登場，本屆主題為「大學共繫，韌性創新」，...

牆壁發霉、家具生鏽還有神祕怪客傳說 政大宿舍被酸像恐怖片片場

開學季將到，不少大學生搬進學校宿舍，其中國立政治大學的宿舍引起網路討論。近日在社群上，有在校生分享宿舍現況，形容環境破舊到像「都市叢林求生體驗營」，牆壁滿是霉斑、鐵櫃生鏽宛如恐怖片片場...

大學社會責任實踐博覽會 北科大助傳承鶯歌陶藝、研發永續配方土

教育部主辦「2025大學社會責任實踐博覽會（2025 USR EXPO）」今、明二日於台北花博公園爭豔館登場。國立台北科...

「怎麼選課才不踩雷？」大學選課超焦慮 學長姐給建議

9月開學季，校園裡最熱的話題不是社團迎新，而是「要怎麼選課才不踩雷？」。不少大一新生一頭霧水，看不懂選課系統，也擔心誤踩...

海大附中輪機科校友獲技能競賽國手資格 明年征戰上海

國立台灣海洋大學輪機系二年級學生潘柏丞，日前於「第3屆亞洲技能競賽暨第48屆國際技能競賽」第二階段國手選拔中脫穎而出，榮...

中央大學研究 企業生態足跡愈高、資安風險愈低

國立中央大學財務金融學系教授王志瑋團隊近期在國際期刊《能源經濟學》（Energy Economics）發表研究，發現企業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。