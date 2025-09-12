快訊

成功抗告！柯文哲7千萬交保被發回北院更裁 北檢發聲了

還說了什麼？美商務部長稱「將和台灣達重大協議」 再曝他國談判現況

U18世界盃／又苦戰⋯ 李楷棋9局敲再見安 中華隊險勝波多黎各

胰島素控貨「藥局一劑難求」 黃金舜：應由部長主導協調、提高核價

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
藥師公會全聯會理事長黃金舜說，盼衛福部長石崇良邀集食藥署、健保署，討論如何提高胰島素核價，才能解決問題。本報資料照片
藥師公會全聯會理事長黃金舜說，盼衛福部長石崇良邀集食藥署、健保署，討論如何提高胰島素核價，才能解決問題。本報資料照片

國內短效胰島素出現供藥困境。專家指出，醫院多與藥廠簽有供藥合約，藥局則因使用量不如醫院且難以預期，無法與藥廠簽訂合約，而是向中盤商叫貨，一旦藥品供應吃緊，藥廠依約必須先供應醫院，社區藥局首當其衝。藥師公會全聯會理事長黃金舜說，盼衛福部長石崇良邀集食藥署、健保署，討論提高胰島素核價，才能解決問題。

黃金舜表示，台灣注射胰島素病人很多，據估計，43%病人在藥局領取，因短效胰島素供應問題，廠商控貨，大型醫院與廠商簽有合約，可優先取得藥品，但地區醫院、診所及社區藥局，面臨拿不到藥窘境，政府應出面主導分配，否則藥局沒貨，病人持處方箋四處找藥，最終要跑回醫院領藥，也很不便。

「糖尿病人沒胰島素打，會有生命危險。」黃金舜表示，台灣市場小，健保核價也低，短效胰島素已從每劑253元下降至237元，面臨美國對等關稅策略，這只是冰山一角，預期缺藥問題還會接踵而來，加上胰島素廠商把產能轉往價格高、利潤好的減肥用藥瘦瘦針，胰島素利潤有限，國內核價又低，首當其衝。

黃金舜說，提高胰島素健保核價至每劑250、260元以上，才能與國際競爭。他指出，修法改變控貨機制，鼓勵國內藥廠生產來解決缺藥，都緩不濟急，去年輸液缺藥時，最終也是提高價格，由國外以每瓶70、80元價格專案進口，遠高於健保核價每瓶25元，食藥署、健保署應坐下來，由部長主導，討論如何解決問題。

臨床藥學會理事長張豫立表示，胰島素須由醫師處方，對醫院而言，藥品供需容易從處方端調整掌握，若藥品已出現短缺，醫師通常就不會開立短缺藥品，問題相對單純；但若藥廠供藥不足需控貨時，依常理會先供應給有合約的醫院，否則可能衍生違約罰金，藥品整體量能不足時，社區藥局因未與供應商簽訂供應合約，通常會最先出現缺藥問題，病人自然需回到醫院領藥。

張豫立指出，這是自由市場必然現象，藥品短缺時，如何透過合理分配機制拿捏整體分配比率，需要不違反自由市場的運作原則，「大家再集思廣益，才能有效解決分配問題。」

食藥署藥品組長王淑芬指出，因應短效胰島素缺藥，食藥署短期策略已請廠商爭取國際輸入量能，盼符合國內用藥需求，長期將扶植國內廠商「國藥國造」，針對藥品供應機制，已研擬「藥事法」修法，盼掌握藥品供應，適度調適及分配藥品，目標是讓醫院、診所、藥局均能拿到藥物，維持供藥穩定。

藥品 藥局 健保署

延伸閱讀

短效胰島素爆缺藥 食藥署擬組「供藥國家隊」扶植國內廠商生產

想瘦卻愈減愈胖？醫曝「6大減重陷阱」，很多人第一步就錯了！

恐怖護士注射2藥毒殺13新生兒！5嬰心肺衰竭亡、倖存者有嚴重後遺症

食藥署公布2款洗腎透析液pH值不合規定 回收近4000瓶

相關新聞

胰島素控貨「藥局一劑難求」 黃金舜：應由部長主導協調、提高核價

國內短效胰島素出現供藥困境。專家指出，醫院多與藥廠簽有供藥合約，藥局則因使用量不如醫院且難以預期，無法與藥廠簽訂合約，而...

嗡嗡聲變少？夏天熱到連蚊子也中暑 專家提醒：活動高峰到了

根據日媒「FNN」報導，2025年夏天雖然酷熱異常，但不少民眾意外發現「蚊子好像變少了」。記者在東京街頭採訪時，有人表示整個夏天一次都沒被叮過，甚至連蚊子的嗡嗡聲都沒聽到。專家解釋，這並不是蚊子消失，而是牠們也「中暑」了。

「青花菜 vs.花椰菜」哪個營養高？專家解析：它才是抗老、防癌首選

十字花科蔬菜具有熱量低、纖維含量高的特點，而其中青花菜所含的蘿蔔硫素對抗癌非常有幫助，堪稱「超級蔬菜」，民眾也常常會把青花菜叫作花椰菜，雖然兩者外型很像，都是十字花科蔬菜，但營養卻大不同。對此，李婉萍營養師在臉書解答，青花菜和花椰菜哪個營養比較高？

很多人當廚餘！青花菜別只吃花球 最營養部分能增強免疫、穩血壓

在日媒「Yahoo Japan」中的「家庭料理日常」專欄中分享，多數人吃青花菜時只取花球的部分，卻把同樣營養滿滿的「梗」丟掉。其實，青花菜梗帶有自然甜味，更是營養的集中地，若能善用，不僅能減少浪費，也能為健康加分。

學生爭取全面開放叫外送 中山女高首度普查3族群意見

近來不少學校傳出訂購外食爭議，學生團體今籲中央建立更明確的學生參與機制。中山女高學生上周連日在校長室門口吃便當，校長張云...

藥瓶裡的棉花、乾燥劑該不該留？ 食藥署：開封後最好丟掉

許多人在打開藥品或保健食品時，都會注意到瓶內有棉花或乾燥劑，卻常不知道該不該保留。有人擔心丟掉會影響品質，也有人乾脆把乾燥劑收集起來，以為能加強防潮。不過，食藥署提醒，這些設計的功能僅限於未開封階段，一旦開瓶，反而可能讓藥品更快受潮。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。