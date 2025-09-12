胰島素控貨「藥局一劑難求」 黃金舜：應由部長主導協調、提高核價

國內短效胰島素出現供藥困境。專家指出，醫院多與藥廠簽有供藥合約，藥局則因使用量不如醫院且難以預期，無法與藥廠簽訂合約，而是向中盤商叫貨，一旦藥品供應吃緊，藥廠依約必須先供應醫院，社區藥局首當其衝。藥師公會全聯會理事長黃金舜說，盼衛福部長石崇良邀集食藥署、健保署，討論提高胰島素核價，才能解決問題。

黃金舜表示，台灣注射胰島素病人很多，據估計，43%病人在藥局領取，因短效胰島素供應問題，廠商控貨，大型醫院與廠商簽有合約，可優先取得藥品，但地區醫院、診所及社區藥局，面臨拿不到藥窘境，政府應出面主導分配，否則藥局沒貨，病人持處方箋四處找藥，最終要跑回醫院領藥，也很不便。

「糖尿病人沒胰島素打，會有生命危險。」黃金舜表示，台灣市場小，健保核價也低，短效胰島素已從每劑253元下降至237元，面臨美國對等關稅策略，這只是冰山一角，預期缺藥問題還會接踵而來，加上胰島素廠商把產能轉往價格高、利潤好的減肥用藥瘦瘦針，胰島素利潤有限，國內核價又低，首當其衝。

黃金舜說，提高胰島素健保核價至每劑250、260元以上，才能與國際競爭。他指出，修法改變控貨機制，鼓勵國內藥廠生產來解決缺藥，都緩不濟急，去年輸液缺藥時，最終也是提高價格，由國外以每瓶70、80元價格專案進口，遠高於健保核價每瓶25元，食藥署、健保署應坐下來，由部長主導，討論如何解決問題。

臨床藥學會理事長張豫立表示，胰島素須由醫師處方，對醫院而言，藥品供需容易從處方端調整掌握，若藥品已出現短缺，醫師通常就不會開立短缺藥品，問題相對單純；但若藥廠供藥不足需控貨時，依常理會先供應給有合約的醫院，否則可能衍生違約罰金，藥品整體量能不足時，社區藥局因未與供應商簽訂供應合約，通常會最先出現缺藥問題，病人自然需回到醫院領藥。

張豫立指出，這是自由市場必然現象，藥品短缺時，如何透過合理分配機制拿捏整體分配比率，需要不違反自由市場的運作原則，「大家再集思廣益，才能有效解決分配問題。」

食藥署藥品組長王淑芬指出，因應短效胰島素缺藥，食藥署短期策略已請廠商爭取國際輸入量能，盼符合國內用藥需求，長期將扶植國內廠商「國藥國造」，針對藥品供應機制，已研擬「藥事法」修法，盼掌握藥品供應，適度調適及分配藥品，目標是讓醫院、診所、藥局均能拿到藥物，維持供藥穩定。

