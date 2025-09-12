短效胰島素爆缺藥 食藥署擬組「供藥國家隊」扶植國內廠商生產

短效胰島素缺貨，藥廠因供應問題持續控貨，基層藥局一劑難求。短效胰島素仰賴進口，但國際藥廠多把產能轉向收益較高的減肥產品，造成供貨吃緊。衛福部食藥署計畫鼓勵國內廠商生產短效胰島素，但專家建議，政府必須提供誘因，除了因應缺藥供給國內需求，也應協助台廠拓展國際市場。

陽明交大食安及健康風險評估研究所特聘教授康照洲說，國內生物製劑技術成熟，生產短效胰島素不成問題，過去國內廠商無人投入生產，主要是相關產品已由特定國外廠商壟斷，且國內市場小，若產品只供應國內使用，製造成本相當高。他建議，政府除短期應在健保給付價格上給予鼓勵，也應協助廠商擴大外銷市場，產能才能穩定。

國內去年爆發輸液缺藥，因最大廠商永豐產線出問題暫停供貨，造成全台大鬧輸液荒。台灣臨床藥學會理事長張豫立說，當時衛福部緊急協調國內其他輸液廠商協助，但仍需要靠大量專案進口彌補，最終還是永豐產能恢復，輸液困境才大致解決。

張豫立指出，技術相對單純輸液尚且如此，相對生產製造條件更複雜的胰島素可能更難，如要鼓勵國內廠商產製，仍有諸多投入資源因素需要考量，並非一蹴可幾。

張豫立說，除技術以外，國內廠商要生產胰島素，需考量整體營運成本、廠房設施、產線規畫、市場營銷都要到位，投資規模可能不小，廠商不太可能因應短期缺藥就投入大量資源；國外雖有學名藥廠生產胰島素，但國內市場小，學名藥廠投入生產需要更多誘因與配合的資源。

張豫立表示，若政府視醫藥議題為國安層級議題，應設法瞭解生產製造端需求，提供更多必要資源給國內製藥界，才有足夠誘因讓廠商願意規劃投入。

據悉，為強化供藥韌性，食藥署計畫讓國內廠商分別負責生產部分必要藥品項目，協調部分藥廠生產癌症藥物、部分藥廠生產心血管藥物等，讓各家藥廠各自固守專業，避免「有利大家搶」。食藥署欲解決缺藥問題，盼建立「屬於台灣的團隊」，有利國內供藥穩定。

食藥署藥品組組長王淑芬表示，近期短期胰島素供應吃緊，食藥署8月27日邀集藥品供應廠商及相關公協會討論，藥品供應商已承諾將爭取國外輸入數量滿足國內需求，預計今年10月底供貨即可回穩；長期而言，食藥署將積極扶植國內廠商生產，盼達到國藥國造目標，且會以區域聯防概念，界定哪些廠商負責生產哪些藥品，兼顧每家廠商市場規模及民眾用藥量能。

基層藥師協會理事長沈采穎指出，她倡議政府盤點國內藥品市占率超過三成廠商，應積極應對避免缺藥多年，如今政府鼓勵國內廠商製造胰島素，「是好的開始」，可避免國內藥品受制進口廠商，否則胰島素缺藥持續，糖尿病人疾病控制、生命安全都會陷入疑慮。她建議政府應加強三同藥品政策宣導力度，幫助民眾破除「只用原廠藥」迷思。

