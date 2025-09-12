耗時3年籌備國寶赴捷克展出 故宮團隊揭幕後故事

被譽為「人氣國寶」的翠玉白菜，睽違11年再次踏出國門，首度來到歐洲，11日在捷克國家博物館亮相。故宮副院長余佩瑾與佈展團隊接受中央社專訪，分享此次在捷克推出「故宮文物百選及其故事」特展的契機、準備過程與幕後挑戰，讓外界看見台灣文化外交的努力。

故宮在捷克推出「故宮文物百選及其故事」特展，集結131組件故宮典藏，涵蓋書畫、器物、文獻與宮廷工藝。展覽亮點除了「翠玉白菜」，還有「多寶格」、「清院本清明上河圖」、「狻猊圖」、「墨玉貓」與「清乾隆玉鰲魚花插」等藏品，讓捷克觀眾認識中華文化的深厚底蘊。

故宮副院長、展覽策展人余佩瑾分享，展覽契機源於故宮院長蕭宗煌與捷克國家博物館館長盧卡其（Michal Lukeš）的多年交情，對在捷克展出故宮文物一直懷有期待。此外，2023年捷克眾議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）訪台時，參觀故宮並對翠玉白菜與肉形石充滿興趣。

余佩瑾表示，捷克料理中常見豬肉與白菜，因此這兩件文物對捷克人來說「一眼就懂」，貼近日常。由於翠玉白菜與肉形石皆為人氣國寶，不能同時「出差」，最後決定由白菜代表赴捷。

不過，展覽能否成行，關鍵仍在「司法免扣押」保障。由於故宮文物價值非凡，若缺乏法律保障，出境展覽將有風險。捷克國會在2024年4月通過「國家文物保護法」修正案，確保故宮文物赴國外展出、展覽期間與展後歸運安全無虞。

●國寶出國準備細膩 運抵靜置48小時「調時差」

國寶赴外展出殊為不易，需法律保障、專業團隊與跨國合作，背後付出龐大心力，每一步都必須遵守一套嚴謹的流程。

故宮器物處佈展人張志光分享，在展品清單確定後，需先經專業檢修，接著進行尺寸測量，製作專屬內外包裝。為兼顧安全與環保，若文物曾出國，會優先使用原有包裝。翠玉白菜此次即沿用2014年赴日的專屬盒。

自文物出故宮至桃園國際機場，再飛往布拉格，全程皆有周密規劃與戒護。文物運抵捷克後，捷克警方嚴密戒護運送至庫房，確保安全無虞。

張志光說，文物剛到不能馬上開箱，需先在庫房靜置長達48小時，待文物調適溫度、濕度後，才能進行點驗與佈展。「它（文物）之前是住在台灣，就像人調時差一樣，文物也需要時間適應當地氣候。」

●跨文化佈展考驗應變 每件文物都要安穩

「故宮文物百選及其故事」展覽11日在捷克盛大開幕，但故宮團隊提前一個月，在8月上旬即分批飛往布拉格佈展。佈展過程有許多挑戰需隨機應變，故宮書畫文獻處佈展人張華芝分享，雖與捷方多次討論，但實際到現場後，發現展櫃設計與原先設想不同。

捷方以西方展示觀點為主，多採垂掛方式，與東方文物的展示方式有所差異。故宮有的書畫展品角度不得超過15度，但實際到場後發現展場設計過於垂直。器物有大有小、材質不同，更要一一固定。因此故宮團隊臨時以紙板、支架調整，讓文物能平穩展出。

故宮表示：「當設計和我們的期待不同時，一方面盡可能配合捷方，因為那是當地觀眾偏好的呈現方式。另一方面也要調整、討論，最重要的還是維護文物的安全。」

儘管捷克並不像台灣經常發生地震，故宮仍堅持將每件文物牢固安置。「不然沒有固定好，我們回去可能就睡不著，就算沒有地震，真的。」

●從蘇東坡到鯉魚 文化故事要能接地氣

展覽不僅是文物展示，也需幫助觀眾理解文化意涵。故宮為捷博館志工辦理的教育訓練中發現，東西方文化背景不同，也讓展覽詮釋具挑戰性。

故宮書畫文獻處策展人許文美分享，蘇東坡對華人耳熟能詳，但捷克觀眾卻很陌生，因此團隊先解釋傳統文人在社會的重要性，再引入蘇東坡的故事。

鍾馗的形象亦同，台灣人熟知他驅鬼角色，但捷克人不一定理解。團隊則以「東方鬼故事」為切入點，類比捷克當地古堡傳說，讓觀眾更容易產生共鳴。

另一個例子是「鯉魚躍龍門」，在中國象徵「望子成龍」，在捷克「鯉魚」則是聖誕節傳統料理。透過飲食連結，觀眾能以熟悉的方式理解東方寓意。

●走進畫中世界 古典藝術結合數位科技呈現

此次展覽除了展示靜態文物，也結合數位互動科技。故宮器物處助理研究員王亮鈞分享，現場有讓觀眾「走入畫中」的特殊設計，以宋代「谿山行旅圖」為背景，當觀眾在畫前擺動身體，將如飛鳥般「飛入」畫中，穿梭山川河谷，體驗古人筆下的意境。

另一亮點是「清院本清明上河圖」。實體展品後有互動螢幕的長廊，動態投影市井生活，觀眾可滑動畫卷、放大細節，讓街道、商店等細節逐一浮現，呈現更豐富的觀展體驗。

「故宮文物百選及其故事」展期自9月11日至12月31日。故宮表示，期待海內外人士前來共襄盛舉，觀賞此次文化外交盛事。

