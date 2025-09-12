網傳「柚子配水會中毒」還害死58名孩子？食藥署闢謠：完全錯誤
中秋將至，柚子成了餐桌常見水果，但網路上每年都有柚子的驚悚謠言，例如聲稱「吃完柚子不能喝水、也不能吃花生，否則會中毒，甚至有58個孩子還沒送醫就死亡」。這則訊息引發不少人恐慌，專家與醫師已出面澄清：這完全沒有科學根據，是錯誤訊息。
營養師林世航指出，柚子果肉本身含水，若吃柚子後真的不能喝水，那麼連柚子本身也不能吃，邏輯上根本說不通。從營養學角度來看，柚子與花生並沒有食用禁忌，不可能導致中毒。中醫師黃馨儀也補充，柚子在韓國甚至常被製成果醬泡水喝，若真有危險，早就不會被廣泛食用。
事實查核中心比對媒體資料，也未找到任何關於「58名孩子因吃柚子喪命」的新聞報導，相關說法純屬虛構。不過黃馨儀提醒，柚子雖然有助消化、解酒，但腸胃較敏感、容易腹瀉的人，仍不宜一次吃太多。
其實，類似的謠言並非首次出現。早在2020年，就曾流傳「柚子和香蕉、優酪乳一起吃會中毒」。對此，食藥署曾公開澄清，柚子、香蕉與優酪乳同時食用並不會造成中毒，不過柚子纖維多、不易消化，若一次吃太多，確實可能導致腹脹或腹瀉。加上優酪乳含有蛋白質，對腸胃敏感的人來說，若與高纖水果同時食用，可能會引起短暫不適，因此建議分開吃較佳。
追溯這些謠言的脈絡，2018年版本原本是「柿子不能搭配優酪乳、香蕉」，到了2020年改成「柚子＋優酪乳、香蕉」，2024年又變形為「柚子＋水、花生」，死亡案例更是從「一名孩子」誇大到「58名孩子」。內容雖然不斷翻新，但每次都已被查核證實為錯誤。
醫師與營養師呼籲，民眾應以科學為依據，不要被網路謠言誤導。柚子適量食用並無問題，真正該注意的，是均衡飲食、份量適中，以及避免暴飲暴食造成腸胃負擔。
