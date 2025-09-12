快訊

網傳「柚子配水會中毒」還害死58名孩子？食藥署闢謠：完全錯誤

聯合新聞網／ 綜合報導
柚子本身就富含水分。示意圖／ingimage
柚子本身就富含水分。示意圖／ingimage

中秋將至，柚子成了餐桌常見水果，但網路上每年都有柚子的驚悚謠言，例如聲稱「吃完柚子不能喝水、也不能吃花生，否則會中毒，甚至有58個孩子還沒送醫就死亡」。這則訊息引發不少人恐慌，專家與醫師已出面澄清：這完全沒有科學根據，是錯誤訊息。

營養師林世航指出，柚子果肉本身含水，若吃柚子後真的不能喝水，那麼連柚子本身也不能吃，邏輯上根本說不通。從營養學角度來看，柚子與花生並沒有食用禁忌，不可能導致中毒。中醫師黃馨儀也補充，柚子在韓國甚至常被製成果醬泡水喝，若真有危險，早就不會被廣泛食用。

事實查核中心比對媒體資料，也未找到任何關於「58名孩子因吃柚子喪命」的新聞報導，相關說法純屬虛構。不過黃馨儀提醒，柚子雖然有助消化、解酒，但腸胃較敏感、容易腹瀉的人，仍不宜一次吃太多。

其實，類似的謠言並非首次出現。早在2020年，就曾流傳「柚子和香蕉、優酪乳一起吃會中毒」。對此，食藥署曾公開澄清，柚子、香蕉與優酪乳同時食用並不會造成中毒，不過柚子纖維多、不易消化，若一次吃太多，確實可能導致腹脹或腹瀉。加上優酪乳含有蛋白質，對腸胃敏感的人來說，若與高纖水果同時食用，可能會引起短暫不適，因此建議分開吃較佳。

追溯這些謠言的脈絡，2018年版本原本是「柿子不能搭配優酪乳、香蕉」，到了2020年改成「柚子＋優酪乳、香蕉」，2024年又變形為「柚子＋水、花生」，死亡案例更是從「一名孩子」誇大到「58名孩子」。內容雖然不斷翻新，但每次都已被查核證實為錯誤。

醫師與營養師呼籲，民眾應以科學為依據，不要被網路謠言誤導。柚子適量食用並無問題，真正該注意的，是均衡飲食、份量適中，以及避免暴飲暴食造成腸胃負擔。

中秋 柚子 水果 中毒 中秋節 食藥署 食物中毒

相關新聞

因應三連假旅客需求...台鐵再加開30列次 9/16開放訂票

因應連假期間返鄉(工)需求增加，為加強服務旅客，台鐵於教師、中秋、國慶連假期間(114年9月26日至10月12日)，全線...

中部結核病人抗藥治療成功率超越全球 彰化醫院獲SDG03金獎

台灣永續能源研究基金會主辦亞太暨台灣永續博覽會，衛福部彰化醫院組成醫療團隊深入中部縣市，落實「送藥到手，服藥入口，吞完再...

加熱菸叩關！國健署今天核可一廠商、8項菸品 10/11起合法販售

菸害防制法修正後，全面禁止電子煙等類菸品、嚴格管制符合菸品定義的新型態菸草產品，衛福部國健署日前核定2家業者、共14品項...

嗡嗡聲變少？夏天熱到連蚊子也中暑 專家提醒：活動高峰到了

根據日媒「FNN」報導，2025年夏天雖然酷熱異常，但不少民眾意外發現「蚊子好像變少了」。記者在東京街頭採訪時，有人表示整個夏天一次都沒被叮過，甚至連蚊子的嗡嗡聲都沒聽到。專家解釋，這並不是蚊子消失，而是牠們也「中暑」了。

「青花菜 vs.花椰菜」哪個營養高？專家解析：它才是抗老、防癌首選

十字花科蔬菜具有熱量低、纖維含量高的特點，而其中青花菜所含的蘿蔔硫素對抗癌非常有幫助，堪稱「超級蔬菜」，民眾也常常會把青花菜叫作花椰菜，雖然兩者外型很像，都是十字花科蔬菜，但營養卻大不同。對此，李婉萍營養師在臉書解答，青花菜和花椰菜哪個營養比較高？

很多人當廚餘！青花菜別只吃花球 最營養部分能增強免疫、穩血壓

在日媒「Yahoo Japan」中的「家庭料理日常」專欄中分享，多數人吃青花菜時只取花球的部分，卻把同樣營養滿滿的「梗」丟掉。其實，青花菜梗帶有自然甜味，更是營養的集中地，若能善用，不僅能減少浪費，也能為健康加分。

