全球頂尖智慧醫院評比 台灣13家上榜、奪亞洲第2

數位科技快速進步，智慧醫院成各國醫療發展重要戰略，美國新聞週刊公布「2026全球最佳智慧醫院」，台灣以13家醫院上榜奪下亞洲第2排名，僅次於南韓17家，勝過日本、新加坡。

全球最佳醫院（World's Best Hospitals）系列始於2019年3月，由美國新聞週刊（Newsweek）與國際調研機構Statista推出。根據Newsweek官網資料，評比調查於今年5到7月進行，調研機構邀請了解智慧醫院的醫院管理人員和醫療專業人員，共同參與此項線上調查。

評分方式為77.5%採聲譽評分、20%來自Statista醫院成熟度問卷評估，其餘2.5%則來自國際醫院評鑑聯合委員會（JCI）與其他智慧醫療評比成績。其中，聲譽評分包含來自醫療專業人士的國際推薦、占42.5%，及國內專家推薦占35%。

Statista則由參加醫院填寫評估問卷，其內容囊括醫院資訊系統完整度、電子功能、遠距醫療、人工智慧、虛擬醫療、機器人應用、病人滿意度、員工滿意度、病人安全科技與醫院取得國內外智慧醫療評比成績等。

這次上榜的350家醫院中，以美國103間最多、德國24家次之、英國22家第3。前5名均為美國醫院，去年位列第2名的梅約診所（Mayo Clinic – Rochester）這次拿下榜首，其次為俄亥俄州克里夫蘭醫院（Cleveland Clinic），第3名為麻薩諸塞州綜合醫院（Massachusetts General Hospital），第4為位於馬里蘭州的約翰霍普金斯醫院（The Johns HopkinsHospital），第5則是位處紐約州的西奈山醫院（TheMount Sinai Hospital）。

亞洲及太平洋地區以韓國17間最多，其次即為台灣的13家；其餘上榜醫院所屬國家分別有日本10間、新加坡10間、澳洲7間、沙烏地阿拉伯7間、以色列5間、印度2間、馬來西亞2間、泰國2間。不過榜單中未見中國、香港及澳門醫院。

台灣今年共13家醫院進入年度頂尖智慧醫院，較去年增加5家。包括台中榮民總醫院、高雄榮民總醫院、林口長庚紀念醫院、國立成功大學醫學院附設醫院、高雄長庚紀念醫院、中國醫藥大學附設醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、台北榮民總醫院、國立台灣大學醫學院附設醫院、三軍總醫院內湖總院、台北醫學大學附設醫院、衛生福利部雙和醫院與台北市立萬芳醫院。

值得注意的是，中榮去年首度進入百大醫院、排名第99名，今年名次前進到第85名，是全台最佳。

台中榮總醫院院長傅雲慶歸功於前任院長陳適安帶領。他告訴中央社記者，陳適安就算退休後，仍定期與院內團隊開會，讓中榮可以更積極發展智慧醫療，不斷進步。

傅雲慶說，過去評比5個面向，後來增加到10項，而中榮在機器人運用、AR/VR教學及資通訊方面，持續提升醫療品質與病人安全、改善醫院服務流程與效率，除大幅降低員工工作負荷，更有助於推動遠距醫療、遠距照護、精準醫療、預防醫療等項目，另外也跟鴻海合作護理機器人，優化護理品質。

談到台灣上榜醫院家數增加，傅雲慶直呼「這是一件好事」，台灣很多醫院做得不錯，都有各自特色，若台灣醫院共同合作，就能讓世界看到台灣。

