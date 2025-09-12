藥瓶裡的棉花、乾燥劑該不該留？ 食藥署：開封後最好丟掉

許多人在打開藥品或保健食品時，都會注意到瓶內有棉花或乾燥劑，卻常不知道該不該保留。有人擔心丟掉會影響品質，也有人乾脆把乾燥劑收集起來，以為能加強防潮。不過，食藥署提醒，這些設計的功能僅限於未開封階段，一旦開瓶，反而可能讓藥品更快受潮。

食藥署解釋，瓶內的棉花並不是為了保存，而是用來填充空隙，避免藥錠在運送時因碰撞而破裂；乾燥劑則是防止少量水分滲入，確保藥品在保存期限內的品質。問題在於，當瓶子一旦打開，空氣與水氣都會進入，棉花與乾燥劑便會持續吸收濕氣，久而久之反而成為影響藥品品質的來源。

營養師也補充，保健食品的封口片一旦拆除，瓶身就不再密封，這時候留下乾燥劑已無助於延長保存，甚至可能讓藥片更快受潮、發霉。正確做法是開封後立即丟棄棉花與乾燥劑，再將藥品置於陰涼乾燥處，避免存放在浴室或廚房等潮濕環境。

3個保存藥品的小提醒

1.開封後丟掉棉花、乾燥劑

棉花只用來防止運送時藥錠碎裂，乾燥劑則是密封時吸收水氣。開瓶後反而會吸濕，增加藥品受潮風險。

2.避免放在潮濕環境

藥品應存放於陰涼乾燥處，不要放在浴室、廚房或陽光直射處，以免受潮或變質。

3.盡早吃完、不囤積

開封後的藥品，保存效果不如原本密封狀態，最好在建議期限內用完，不要久放。

換句話說，看似能「保護」藥品的配件，在開瓶後其實成了風險來源。想要維持藥品效力，最重要的還是妥善保存環境與盡早服用完畢，而不是依賴棉花或乾燥劑。

