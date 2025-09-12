長期便秘除了會讓小腹鼓起，還可能導致膚況變差。除了市面上各種標榜速效的「清腸飲品」，日本近期流行一種天然排毒法「梅流し（白蘿蔔梅干湯）」，材料簡單，只要白蘿蔔加梅干。許多網友實測後表示，不僅排便更順暢、身體更輕盈，甚至有人三天就掉了1.5公斤。

根據「女人我最大」報導，日本營養師松嶋優子（松嶋ゆうこ）指出，白蘿蔔水分含量高，熱量卻極低，每100公克只有18大卡，加上維生素C與膳食纖維，對腸道蠕動和皮膚保養都有幫助。再搭配梅干中的天然果酸，可提升腸道代謝速度，把體內囤積的廢物排出，達到清腸排毒效果。白蘿蔔若磨成泥，還有解宿醉的附加功效。

製作方法也很簡單：白蘿蔔切薄片後放入清水或昆布高湯煮至變軟，再加入壓碎的梅干煮幾分鐘即可。食用時要先大量喝湯，再配合吃梅干與白蘿蔔，建議在空腹狀態下進行，才能更快感受到腸道蠕動的變化。許多人喝完後會立即有便意，屬於正常反應。

不少日本民眾分享心得，認為「梅流し」除了排便順暢，還能讓氣色變好。過來人提醒，務必選擇鹽分15%以上的傳統梅干才有效果；有些人則會加入味噌同煮，增添風味又能補充益生菌。因為食用後可能頻繁想上廁所，最好挑假日或待在家裡時嘗試。

專家最後提醒，這方法只是天然輔助，效果因人而異，若想維持長期腸道健康，還是需要均衡飲食、規律作息與適度運動，才能真正養成良好的排便習慣。

商品推薦