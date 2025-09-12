快訊

台北市議員陳怡君認貪汙罪今獲交保 保鑣火爆開道畫面曝光

爆賴清德找人私喬挺財劃法覆議 黃國昌今曝：是潘孟安

「青花菜 vs.花椰菜」哪個營養高？專家解析：它才是抗老、防癌首選

長榮榮獲APEX航空乘客肯定 囊括五星航空、最佳座椅舒適度兩獎項

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
航空乘客體驗協會APEX於美國加州長灘市舉行頒獎典禮，長榮航空榮獲「全球五星級航空公司」及「最佳座椅舒適度」雙料大獎，由長榮航空美洲總分公司蘇偉仁副總經理(右二)出席領獎。圖／長榮航空提供
航空乘客體驗協會APEX於美國加州長灘市舉行頒獎典禮，長榮航空榮獲「全球五星級航空公司」及「最佳座椅舒適度」雙料大獎，由長榮航空美洲總分公司蘇偉仁副總經理(右二)出席領獎。圖／長榮航空提供

全球知名的航空乘客體驗協會(APEX, Airline Passenger Experience Association)昨(11)日在美國加州長灘市舉行頒獎典禮，長榮航空再次獲得全球旅客肯定，榮獲「全球五星級航空公司(Five Star Global Airline)」及「最佳座椅舒適度(Best Global Seat Comfort Award)」兩大獎項。

APEX及FTE(Future Travel Experience)舉辦之博覽會為全球最大規模的航空盛會之一，免費開放一般大眾及商務人士入場，展覽內容有全球航空產業、航空相關服務商最具創新性的解決方案平台，以及最新產品概念，提供航空公司和機場最佳服務、最符合經濟及營運效益之方案。

APEX此次舉辦的航空大獎(Airline Awards)和最佳類別大獎(Best Awards)，針對全球600多家航空公司、超過100萬個航班乘客，以全球、區域、廉價航空三種類別進行評比，項目包含「客艙舒適度」、「客艙服務」、「機上餐飲」、「機上娛樂」和「機上網路」等，調查結果提供予專業的外部審核公司查驗，挑選入圍五星級和四星級評鑑的航空公司，以及各航空公司在各項目脫穎而出的獎項。長榮航空自2018年開始，已第八度被評為「全球五星級航空」，此次也榮獲「最佳座椅舒適度」獎項肯定。

安全及服務向來是長榮航空堅持的核心價值，此外，備受旅客關注的機上用品及餐飲也不斷推陳出新，近期宣布與法日潮流品牌Maison Kitsuné跨界合作，推出全新過夜包、睡衣和拖鞋，也與長榮空廚攜手為桃園—紐約航線全艙等旅客，量身打造全新菜單，讓每位旅客都能感受到無微不至的五星級服務。

長榮航空多年來持續在各類航空評比中受到肯定，除了此次獲頒APEX獎項外，也連續十年榮獲SKYTRAX評選為「五星級航空公司」，國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings .com更給予2025年「全球二十五大最安全航空公司」第7名肯定。長榮航空將持續精進各項服務，不斷提升軟硬體設備，提供旅客最安全舒適的貼心服務，為每趟飛行留下美好的回憶。

長榮 航空公司

延伸閱讀

華航蟬聯APEX十屆里程碑　旅客欽點五星航空

星宇航空蟬聯APEX五星航空獎 精品服務獲國際肯定

星宇航空再獲國際肯定！榮獲2026 APEX 全球五星航空大獎

2025亞太永續博覽會 長榮航「綠色天空」吸睛

相關新聞

影／矗立50年！梨山賓館前地標蔣公銅像遭移置 惹眾怒被罵翻參山處說話了

政府推動「去蔣化」政策，台中梨山賓館前矗立近50年的故總統蔣中正銅像，昨天下午被參山國家公園管理處移走，網路上更是罵翻「...

高溫炎熱午後雷雨 下周三降雨增 留意熱帶系統對台影響

未來1周天氣相對單純，中央氣象署氣象預報中心技正林秉煜表示，主要還是要留意高溫炎熱，各地高溫可以來到32至35度左右，外...

日本買「這類電器」上不了飛機？家電達人揭關鍵原因　牢記「2重點」

近期有旅客在日本購買USB瀏海電捲棒，因內建鋰電池無法拆卸，返國時遭攔下，最終只能當場丟棄，引發網路熱議。對此，家電達人...

煙火、音樂祭救國旅？ Cheap：只會讓房價更貴 問題不在撒幣

為救國旅盼能提高住宿率，交通部長陳世凱昨天接受電台專訪時說，已請觀光署規畫夜間大型活動，如煙火或以月亮為主題的音樂祭等，...

熱到把捷運軌道變彎？ 北捷「軌道溫度計」超過50度就警報

台北市夏季連日高溫，正中午日曬下，戶外的捷運鐵軌恐挫曲或變形，為此，北捷在淡水信義線復興崗站往忠義方向安裝「軌道溫度計」...

下周二起有利颱風生成 賈新興指將有2熱帶擾動接力發展

近期將再有颱風生成？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。