長榮榮獲APEX航空乘客肯定 囊括五星航空、最佳座椅舒適度兩獎項

全球知名的航空乘客體驗協會(APEX, Airline Passenger Experience Association)昨(11)日在美國加州長灘市舉行頒獎典禮，長榮航空再次獲得全球旅客肯定，榮獲「全球五星級航空公司(Five Star Global Airline)」及「最佳座椅舒適度(Best Global Seat Comfort Award)」兩大獎項。

APEX及FTE(Future Travel Experience)舉辦之博覽會為全球最大規模的航空盛會之一，免費開放一般大眾及商務人士入場，展覽內容有全球航空產業、航空相關服務商最具創新性的解決方案平台，以及最新產品概念，提供航空公司和機場最佳服務、最符合經濟及營運效益之方案。

APEX此次舉辦的航空大獎(Airline Awards)和最佳類別大獎(Best Awards)，針對全球600多家航空公司、超過100萬個航班乘客，以全球、區域、廉價航空三種類別進行評比，項目包含「客艙舒適度」、「客艙服務」、「機上餐飲」、「機上娛樂」和「機上網路」等，調查結果提供予專業的外部審核公司查驗，挑選入圍五星級和四星級評鑑的航空公司，以及各航空公司在各項目脫穎而出的獎項。長榮航空自2018年開始，已第八度被評為「全球五星級航空」，此次也榮獲「最佳座椅舒適度」獎項肯定。

安全及服務向來是長榮航空堅持的核心價值，此外，備受旅客關注的機上用品及餐飲也不斷推陳出新，近期宣布與法日潮流品牌Maison Kitsuné跨界合作，推出全新過夜包、睡衣和拖鞋，也與長榮空廚攜手為桃園—紐約航線全艙等旅客，量身打造全新菜單，讓每位旅客都能感受到無微不至的五星級服務。

長榮航空多年來持續在各類航空評比中受到肯定，除了此次獲頒APEX獎項外，也連續十年榮獲SKYTRAX評選為「五星級航空公司」，國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings .com更給予2025年「全球二十五大最安全航空公司」第7名肯定。長榮航空將持續精進各項服務，不斷提升軟硬體設備，提供旅客最安全舒適的貼心服務，為每趟飛行留下美好的回憶。

