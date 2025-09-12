華航蟬聯APEX十屆里程碑　旅客欽點五星航空

中華航空今表示，再度榮獲APEX國際航空乘客體驗協會五星航空獎殊榮（Five Star Global Airline），締造蟬聯十屆的里程碑。

APEX 為全球唯一完全依據第三方旅客真實回饋的航空公司評比，彙集逾600家航空公司、超過百萬趟經認證航班的旅客評價，華航憑藉整體最佳體驗脫穎而出，凸顯數十年如一日待客的真誠與投入。

華航表示，為履行「華航品質從心做起」之服務宣言，以旅客需求為核心，從機上Wi-Fi、影音娛樂到餐飲美饌，不斷精進每一項服務細節。即日起A330客艙影視系統升級，導入 Fantasy Sky 無線影音娛樂系統（Wireless In-flight Entertainment），結合旅客個人電子用品，即可盡情享受電影、電視、音樂等多媒體影音串流；777、A350、A321neo三大機型全航線、全艙等開放機上Wi-Fi體驗，提供無限網頁瀏覽或文字訊息傳輸，真正實現數位飛行零時差。

機上影視內容同步提供多樣化的選擇，囊括近400部電影與短片，網羅 HBO Max、Paramount+ 強打影集；旅客在閉眼沉浸時，亦能隨選隨聽超過 360 張音樂專輯，以及涵蓋國際財經、旅遊文化、生活美學與永續發展等多元主題的Podcast節目。9月起豪華經濟艙推出全新耳罩式降噪耳機，除了享受極致細膩的音質體驗，親膚柔適的材質與貼心設計，讓旅客在飛行中，能立刻一鍵切換到放鬆模式，盡享舒適飛行。

華航機上餐飲長期深受老饕青睞，持續攜手米其林星級餐廳及知名品牌打造聯名私房菜單，每季與頤宮、米香、燈燈庵、雙月食品社、陽明春天、陳耀訓 · 麵包埠、法朋烘焙甜點坊、五桐號及美國許氏花旗蔘、日本矢場とん、新加坡瓊榮記等名店，針對各個航線設計特色美食與佳餚。此外，華航機上飲品，更是話題持續熱潮湧現，Sharetea 歇腳亭的黑糖珍珠鮮奶茶及百香果珍珠氣泡飲、泰國 ChaTraMue 的手標泰式奶茶、SUNMAI金色三麥與BLAH BLAH Bar調飲深獲好評，為全球旅客打造最用心的五星飛行體驗。

華航今年再次獲得多項國際肯定，包括榮獲全球專業航空雜誌《PAX International》讀者票選評比「亞洲最佳商務艙旅行包」和「亞洲最佳豪華經濟艙旅行包」、《Onboard Hospitality》雜誌頒贈「最佳機上特色餐或產品」，《全球品牌雜誌 Global Brands》頒發「亞洲最佳航空領航獎」、連續 6 年榮獲《環旅世界 Global Traveler》「北亞最佳航空」，華航雜誌《Dynasty》勇奪美國 APEX 年度優秀出版獎「雜誌版面設計卓越獎」及「電子期刊卓越獎」，諸多榮譽充分展現華航卓越服務的領導地位。

商品推薦