快訊

台北市議員陳怡君認貪汙罪今獲交保 保鑣火爆開道畫面曝光

爆賴清德找人私喬挺財劃法覆議 黃國昌今曝：是潘孟安

「青花菜 vs.花椰菜」哪個營養高？專家解析：它才是抗老、防癌首選

華航蟬聯APEX十屆里程碑　旅客欽點五星航空

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
中華航空榮獲APEX國際航空乘客體驗協會五星航空獎殊榮，由美洲地區行銷協理張邱驊(右)出席代表受獎，見證蟬連十屆的榮耀時刻。圖／華航提供
中華航空榮獲APEX國際航空乘客體驗協會五星航空獎殊榮，由美洲地區行銷協理張邱驊(右)出席代表受獎，見證蟬連十屆的榮耀時刻。圖／華航提供

華航空今表示，再度榮獲APEX國際航空乘客體驗協會五星航空獎殊榮（Five Star Global Airline），締造蟬聯十屆的里程碑。

APEX 為全球唯一完全依據第三方旅客真實回饋的航空公司評比，彙集逾600家航空公司、超過百萬趟經認證航班的旅客評價，華航憑藉整體最佳體驗脫穎而出，凸顯數十年如一日待客的真誠與投入。

華航表示，為履行「華航品質從心做起」之服務宣言，以旅客需求為核心，從機上Wi-Fi、影音娛樂到餐飲美饌，不斷精進每一項服務細節。即日起A330客艙影視系統升級，導入 Fantasy Sky 無線影音娛樂系統（Wireless In-flight Entertainment），結合旅客個人電子用品，即可盡情享受電影、電視、音樂等多媒體影音串流；777、A350、A321neo三大機型全航線、全艙等開放機上Wi-Fi體驗，提供無限網頁瀏覽或文字訊息傳輸，真正實現數位飛行零時差。

機上影視內容同步提供多樣化的選擇，囊括近400部電影與短片，網羅 HBO Max、Paramount+ 強打影集；旅客在閉眼沉浸時，亦能隨選隨聽超過 360 張音樂專輯，以及涵蓋國際財經、旅遊文化、生活美學與永續發展等多元主題的Podcast節目。9月起豪華經濟艙推出全新耳罩式降噪耳機，除了享受極致細膩的音質體驗，親膚柔適的材質與貼心設計，讓旅客在飛行中，能立刻一鍵切換到放鬆模式，盡享舒適飛行。

華航機上餐飲長期深受老饕青睞，持續攜手米其林星級餐廳及知名品牌打造聯名私房菜單，每季與頤宮、米香、燈燈庵、雙月食品社、陽明春天、陳耀訓 · 麵包埠、法朋烘焙甜點坊、五桐號及美國許氏花旗蔘、日本矢場とん、新加坡瓊榮記等名店，針對各個航線設計特色美食與佳餚。此外，華航機上飲品，更是話題持續熱潮湧現，Sharetea 歇腳亭的黑糖珍珠鮮奶茶及百香果珍珠氣泡飲、泰國 ChaTraMue 的手標泰式奶茶、SUNMAI金色三麥與BLAH BLAH Bar調飲深獲好評，為全球旅客打造最用心的五星飛行體驗。

華航今年再次獲得多項國際肯定，包括榮獲全球專業航空雜誌《PAX International》讀者票選評比「亞洲最佳商務艙旅行包」和「亞洲最佳豪華經濟艙旅行包」、《Onboard Hospitality》雜誌頒贈「最佳機上特色餐或產品」，《全球品牌雜誌 Global Brands》頒發「亞洲最佳航空領航獎」、連續 6 年榮獲《環旅世界 Global Traveler》「北亞最佳航空」，華航雜誌《Dynasty》勇奪美國 APEX 年度優秀出版獎「雜誌版面設計卓越獎」及「電子期刊卓越獎」，諸多榮譽充分展現華航卓越服務的領導地位。

華航

延伸閱讀

星宇航空蟬聯APEX五星航空獎 精品服務獲國際肯定

星宇航空再獲國際肯定！榮獲2026 APEX 全球五星航空大獎

華航會籍積分新制度！哩程失效「6個月內可買回」 還可轉換現金捐公益

華航推全新會員制度 積分晉升、哩程更靈活

相關新聞

嗡嗡聲變少？夏天熱到連蚊子也中暑 專家提醒：活動高峰到了

根據日媒「FNN」報導，2025年夏天雖然酷熱異常，但不少民眾意外發現「蚊子好像變少了」。記者在東京街頭採訪時，有人表示整個夏天一次都沒被叮過，甚至連蚊子的嗡嗡聲都沒聽到。專家解釋，這並不是蚊子消失，而是牠們也「中暑」了。

「青花菜 vs.花椰菜」哪個營養高？專家解析：它才是抗老、防癌首選

十字花科蔬菜具有熱量低、纖維含量高的特點，而其中青花菜所含的蘿蔔硫素對抗癌非常有幫助，堪稱「超級蔬菜」，民眾也常常會把青花菜叫作花椰菜，雖然兩者外型很像，都是十字花科蔬菜，但營養卻大不同。對此，李婉萍營養師在臉書解答，青花菜和花椰菜哪個營養比較高？

很多人當廚餘！青花菜別只吃花球 最營養部分能增強免疫、穩血壓

在日媒「Yahoo Japan」中的「家庭料理日常」專欄中分享，多數人吃青花菜時只取花球的部分，卻把同樣營養滿滿的「梗」丟掉。其實，青花菜梗帶有自然甜味，更是營養的集中地，若能善用，不僅能減少浪費，也能為健康加分。

長榮榮獲APEX航空乘客肯定 囊括五星航空、最佳座椅舒適度兩獎項

全球知名的航空乘客體驗協會(APEX, Airline Passenger Experience Association...

華航蟬聯APEX十屆里程碑　旅客欽點五星航空

中華航空今表示，再度榮獲APEX國際航空乘客體驗協會五星航空獎殊榮（Five Star Global Airline），...

交通部：全國公共充電樁逾1.2萬槍 拚年底全面啟用

為建構電動車友善交通環境，公路局辦理「公共充電樁設置及區域充電需求評估計畫」，截至目前已核定補助公共充電樁4768槍，其...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。