交通部：全國公共充電樁逾1.2萬槍 拚年底全面啟用

為建構電動車友善交通環境，公路局辦理「公共充電樁設置及區域充電需求評估計畫」，截至目前已核定補助公共充電樁4768槍，其中1653槍已完成啟用。截至8月底，公有路外公共停車場充電專用停車位設置比例為1.9%。民營路外公共停車場方面，全國應設置比例達1%的場站共942場，其中381場已達規範，達成率為40%。

交通部表示，分析部分停車場延宕設置充電樁原因，主要受限於台電用電申請與送電進度，以及部分民營室內停車場因住戶對公共安全有所疑慮而影響。

交通部表示，目前除已協調台電公司透過專門窗口，加速辦理供電作業外，亦請內政部消防署協助釐清及消除相關公安疑慮，以利加速推動，確保部分已建置但尚未啟用之公共充電樁能於今年底前全面投入服務。

交通部表示，截至今年7月底，全國公共充電樁總數已達1萬2334槍，對應同期電動小客車登記數11萬0768輛，車樁比為9:1，優於歐盟建議之10:1；其中快充車樁比為33.9:1，更顯著優於歐盟建議之80:1。

交通部指出，為加速提升公共停車場充電設施數量，已於前年9月13日發布「電動汽車充電專用停車位及其充電設施設置管理辦法」。在上述辦法施行兩年後，公有路外公共停車場充電專用停車位數量須達小型車停車位總數之2%以上；民營路外公共停車場則應達1%以上。

商品推薦