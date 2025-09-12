交通部：全國公共充電樁逾1.2萬槍 拚年底全面啟用

快訊

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
電動汽車充電專用停車位。圖／交通部提供
為建構電動車友善交通環境，公路局辦理「公共充電樁設置及區域充電需求評估計畫」，截至目前已核定補助公共充電樁4768槍，其中1653槍已完成啟用。截至8月底，公有路外公共停車場充電專用停車位設置比例為1.9%。民營路外公共停車場方面，全國應設置比例達1%的場站共942場，其中381場已達規範，達成率為40%。

交通部表示，分析部分停車場延宕設置充電樁原因，主要受限於台電用電申請與送電進度，以及部分民營室內停車場因住戶對公共安全有所疑慮而影響。

交通部表示，目前除已協調台電公司透過專門窗口，加速辦理供電作業外，亦請內政部消防署協助釐清及消除相關公安疑慮，以利加速推動，確保部分已建置但尚未啟用之公共充電樁能於今年底前全面投入服務。

交通部表示，截至今年7月底，全國公共充電樁總數已達1萬2334槍，對應同期電動小客車登記數11萬0768輛，車樁比為9:1，優於歐盟建議之10:1；其中快充車樁比為33.9:1，更顯著優於歐盟建議之80:1。

交通部指出，為加速提升公共停車場充電設施數量，已於前年9月13日發布「電動汽車充電專用停車位及其充電設施設置管理辦法」。在上述辦法施行兩年後，公有路外公共停車場充電專用停車位數量須達小型車停車位總數之2%以上；民營路外公共停車場則應達1%以上。

高溫炎熱午後雷雨 下周三降雨增 留意熱帶系統對台影響

未來1周天氣相對單純，中央氣象署氣象預報中心技正林秉煜表示，主要還是要留意高溫炎熱，各地高溫可以來到32至35度左右，外...

煙火、音樂祭救國旅？ Cheap：只會讓房價更貴 問題不在撒幣

為救國旅盼能提高住宿率，交通部長陳世凱昨天接受電台專訪時說，已請觀光署規畫夜間大型活動，如煙火或以月亮為主題的音樂祭等，...

熱到把捷運軌道變彎？ 北捷「軌道溫度計」超過50度就警報

台北市夏季連日高溫，正中午日曬下，戶外的捷運鐵軌恐挫曲或變形，為此，北捷在淡水信義線復興崗站往忠義方向安裝「軌道溫度計」...

下周二起有利颱風生成 賈新興指將有2熱帶擾動接力發展

近期將再有颱風生成？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia...

嗡嗡聲變少？夏天熱到連蚊子也中暑 專家提醒：活動高峰到了

根據日媒「FNN」報導，2025年夏天雖然酷熱異常，但不少民眾意外發現「蚊子好像變少了」。記者在東京街頭採訪時，有人表示整個夏天一次都沒被叮過，甚至連蚊子的嗡嗡聲都沒聽到。專家解釋，這並不是蚊子消失，而是牠們也「中暑」了。

「青花菜 vs.花椰菜」哪個營養高？專家解析：它才是抗老、防癌首選

十字花科蔬菜具有熱量低、纖維含量高的特點，而其中青花菜所含的蘿蔔硫素對抗癌非常有幫助，堪稱「超級蔬菜」，民眾也常常會把青花菜叫作花椰菜，雖然兩者外型很像，都是十字花科蔬菜，但營養卻大不同。對此，李婉萍營養師在臉書解答，青花菜和花椰菜哪個營養比較高？

