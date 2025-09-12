星宇航空蟬聯APEX五星航空獎 精品服務獲國際肯定

快訊

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
星宇航空獲頒「2026全球五星航空」獎項 (2026 Five Star Global Airline)，由北美分公司運務代表林秀蘭經理出席受獎。圖／星宇航空提供
全球知名航空乘客體驗協會(APEX, Airline Passenger Experience Associ-ation)近日於加州長灘會議娛樂中心舉辦2026 APEX大獎頒獎典禮，星宇航空獲頒「2026全球五星航空」獎項 (2026 Five Star Global Airline)，由北美公司運務代表林秀蘭經理出席受獎。此為星宇航空繼今年榮獲SKYTRAX五星航空殊榮後，再度獲得國際肯定，展現星宇航空的成長已受全球矚目。

星宇航空去年首度獲得APEX五星主要航空殊榮（Five Star Major Airline），隨著今年航網拓展與營運規模擴大，再進一步獲得全球旅客高度肯定，晉身「全球五星航空」（Five Star Global Airline）行列。

星宇航空執行長翟健華表示，能再次獲得 APEX 五星航空獎殊榮，我們深感榮幸。星宇航空始終致力於提供旅客精品級的服務，並十分重視每位旅客的意見與回饋。這些回饋將成為改進與成長的燃料，推動星宇航空在設備及服務上不斷提升。未來星宇航空亦將保持五星航空品質，帶給全球旅客舒適且安心的精品飛行體驗。

APEX五星航空評鑑為全球唯一依據旅客真實評價進行評選的航空獎項，今年搜集來自超過600家航空公司、百萬趟飛行旅程的旅客回饋，並由獨立第三方稽核公司認證。全球僅有40家航空公司獲得APEX的五星殊榮獎項，也代表星宇航空已躋身全球前7%頂尖航空公司的行列。

繼今年首度榮獲SKYTRAX五星級航空公司殊榮後，星宇航空再度榮獲APEX五星航空獎項，代表整體服務品質獲得全球旅客一致肯定。未來星宇航空將持續拓展航網及機隊規模，同時堅守服務品質與飛安標準，致力帶給旅客最美好的飛行體驗。

星宇 航空公司

