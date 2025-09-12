快訊

台北市議員陳怡君認貪汙罪今獲交保 保鑣火爆開道畫面曝光

爆賴清德找人私喬挺財劃法覆議 黃國昌今曝：是潘孟安

「青花菜 vs.花椰菜」哪個營養高？專家解析：它才是抗老、防癌首選

中興、秀傳簽訂五年千萬合作 攜手推動物微創

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
中興大學與秀傳醫療體系正式簽署教學研究合作協議，秀傳將在未來五年，每年捐助200 萬元、總額達 1000 萬元。圖／秀傳醫療體系提供
中興大學與秀傳醫療體系正式簽署教學研究合作協議，秀傳將在未來五年，每年捐助200 萬元、總額達 1000 萬元。圖／秀傳醫療體系提供

中興大學與秀傳醫療體系正式簽署教學研究合作協議，秀傳將在未來五年，每年捐助200 萬元、總額達 1000 萬元，挹注中興醫學院發展，支持國際交流、人才培育與學術研究，甚至將秀傳的微創手術專長引入動物醫療，協助中興獸醫教育與國際接軌。

中興大學校長詹富智表示，醫學院後醫系創立以來便獲得秀傳支持，這次長期合作可資源共享，更是學界與醫界緊密結合。他說，透過秀傳的支持，學生將獲得更多跨國交流、臨床實習與跨領域研究的機會，讓學術成果真正落實臨床需求。

秀傳醫療體系總裁黃明和指出，「醫療與學術是一體兩面。」秀傳長期深耕醫療創新，打造亞洲微創手術訓練中心、精準基因暨細胞中心，並積極發展 AI 智慧醫療與遠距照護。

他強調，秀傳將持續把臨床經驗化為教育能量，回饋給台灣醫學教育體系，為下一代醫療人才奠基，透過產學合作，共同培養兼具全球視野與跨域整合力的醫學與獸醫專業人才。

醫學院 微創手術 中興大學

延伸閱讀

台大名醫許博欽出任中山大學副校長 掌舵醫學院計畫與附設醫院

受傷山羌後腳受傷闖球場哀嚎 動保處獸醫馳援帶回治療

岡山秀傳醫院25周年院慶 帥哥、美女議員參選新人同框搶曝光

內地交流生小紅書秀香港醫院手術室 中大醫學院表遺憾

相關新聞

影／矗立50年！梨山賓館前地標蔣公銅像遭移置 惹眾怒被罵翻參山處說話了

政府推動「去蔣化」政策，台中梨山賓館前矗立近50年的故總統蔣中正銅像，昨天下午被參山國家公園管理處移走，網路上更是罵翻「...

高溫炎熱午後雷雨 下周三降雨增 留意熱帶系統對台影響

未來1周天氣相對單純，中央氣象署氣象預報中心技正林秉煜表示，主要還是要留意高溫炎熱，各地高溫可以來到32至35度左右，外...

日本買「這類電器」上不了飛機？家電達人揭關鍵原因　牢記「2重點」

近期有旅客在日本購買USB瀏海電捲棒，因內建鋰電池無法拆卸，返國時遭攔下，最終只能當場丟棄，引發網路熱議。對此，家電達人...

煙火、音樂祭救國旅？ Cheap：只會讓房價更貴 問題不在撒幣

為救國旅盼能提高住宿率，交通部長陳世凱昨天接受電台專訪時說，已請觀光署規畫夜間大型活動，如煙火或以月亮為主題的音樂祭等，...

熱到把捷運軌道變彎？ 北捷「軌道溫度計」超過50度就警報

台北市夏季連日高溫，正中午日曬下，戶外的捷運鐵軌恐挫曲或變形，為此，北捷在淡水信義線復興崗站往忠義方向安裝「軌道溫度計」...

下周二起有利颱風生成 賈新興指將有2熱帶擾動接力發展

近期將再有颱風生成？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。