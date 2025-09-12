中興、秀傳簽訂五年千萬合作 攜手推動物微創

中興大學與秀傳醫療體系正式簽署教學研究合作協議，秀傳將在未來五年，每年捐助200 萬元、總額達 1000 萬元，挹注中興醫學院發展，支持國際交流、人才培育與學術研究，甚至將秀傳的微創手術專長引入動物醫療，協助中興獸醫教育與國際接軌。

中興大學校長詹富智表示，醫學院後醫系創立以來便獲得秀傳支持，這次長期合作可資源共享，更是學界與醫界緊密結合。他說，透過秀傳的支持，學生將獲得更多跨國交流、臨床實習與跨領域研究的機會，讓學術成果真正落實臨床需求。

秀傳醫療體系總裁黃明和指出，「醫療與學術是一體兩面。」秀傳長期深耕醫療創新，打造亞洲微創手術訓練中心、精準基因暨細胞中心，並積極發展 AI 智慧醫療與遠距照護。

他強調，秀傳將持續把臨床經驗化為教育能量，回饋給台灣醫學教育體系，為下一代醫療人才奠基，透過產學合作，共同培養兼具全球視野與跨域整合力的醫學與獸醫專業人才。

商品推薦