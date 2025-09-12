「一噴就通」鼻塞救星？35歲廚師愈噴愈嚴重靠這手術告別張口呼吸人生

台中35歲莊姓廚師長年受鼻塞所苦，尤其廚房高溫致症狀加劇，影響睡眠，長期張口呼吸也造成喉嚨不適。他自行至藥局購買血管收縮型鼻噴劑使用，卻越噴越塞，就醫確診為鼻中膈彎曲合併肥厚性鼻炎及藥物性鼻炎，經接受微創手術獲改善，恢復順暢呼吸。

長安醫院耳鼻喉科醫師黃鈺婷呼籲，台灣因氣候潮濕，過敏性鼻炎盛行，不少民眾習慣自行購買「一噴就通」的血管收縮型鼻噴劑，但若長期使用，容易導致藥物性鼻炎，甚至讓治療型噴劑失去療效。若鼻塞持續超過兩周，建議及早尋求耳鼻喉科專科醫師診斷，找出真正病因，才能有效改善症狀。

黃鈺婷指出，莊男鼻塞來自多重因素。首先，鼻中隔嚴重彎曲使鼻腔空間受限；其次，長期過敏導致下鼻甲組織腫大，形成肥厚性鼻炎；最後，因長期依賴血管收縮劑，鼻黏膜血管逐漸失去彈性，進而引發藥物性鼻炎，造成愈噴愈塞的惡性循環。

黃鈺婷說明，莊男初期先以口服抗組織胺及類固醇鼻噴劑控制過敏，但鼻塞未能完全改善，經與她討論後決定接受「鼻中隔彎曲矯正術」合併「雙側下鼻甲微創成形術」。與傳統鼻甲切除手術不同，微創吸絞刀技術具備恢復快、出血少、效果佳等優點，且大幅降低空鼻症等後遺症的風險。

莊男術後一周，傷口痊癒，兩周後腫脹消退，鼻塞症狀顯著改善，睡眠品質與日常呼吸皆恢復正常。

黃鈺婷提醒，即使手術解決了結構性問題，患者仍需持續控制過敏，並於氣候變化或過敏原暴露時，依醫囑規律使用藥物或鼻噴劑，以避免症狀復發。

商品推薦