快訊

台北市議員陳怡君認貪汙罪今獲交保 保鑣火爆開道畫面曝光

爆賴清德找人私喬挺財劃法覆議 黃國昌今曝：是潘孟安

「青花菜 vs.花椰菜」哪個營養高？專家解析：它才是抗老、防癌首選

聽新聞
0:00 / 0:00

「一噴就通」鼻塞救星？35歲廚師愈噴愈嚴重靠這手術告別張口呼吸人生

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
長安醫院耳鼻喉科醫師黃鈺婷。圖／長安醫院提供
長安醫院耳鼻喉科醫師黃鈺婷。圖／長安醫院提供

台中35歲莊姓廚師長年受鼻塞所苦，尤其廚房高溫致症狀加劇，影響睡眠，長期張口呼吸也造成喉嚨不適。他自行至藥局購買血管收縮型鼻噴劑使用，卻越噴越塞，就醫確診為鼻中膈彎曲合併肥厚性鼻炎及藥物性鼻炎，經接受微創手術獲改善，恢復順暢呼吸。

長安醫院耳鼻喉科醫師黃鈺婷呼籲，台灣因氣候潮濕，過敏性鼻炎盛行，不少民眾習慣自行購買「一噴就通」的血管收縮型鼻噴劑，但若長期使用，容易導致藥物性鼻炎，甚至讓治療型噴劑失去療效。若鼻塞持續超過兩周，建議及早尋求耳鼻喉科專科醫師診斷，找出真正病因，才能有效改善症狀。

黃鈺婷指出，莊男鼻塞來自多重因素。首先，鼻中隔嚴重彎曲使鼻腔空間受限；其次，長期過敏導致下鼻甲組織腫大，形成肥厚性鼻炎；最後，因長期依賴血管收縮劑，鼻黏膜血管逐漸失去彈性，進而引發藥物性鼻炎，造成愈噴愈塞的惡性循環。

黃鈺婷說明，莊男初期先以口服抗組織胺及類固醇鼻噴劑控制過敏，但鼻塞未能完全改善，經與她討論後決定接受「鼻中隔彎曲矯正術」合併「雙側下鼻甲微創成形術」。與傳統鼻甲切除手術不同，微創吸絞刀技術具備恢復快、出血少、效果佳等優點，且大幅降低空鼻症等後遺症的風險。

莊男術後一周，傷口痊癒，兩周後腫脹消退，鼻塞症狀顯著改善，睡眠品質與日常呼吸皆恢復正常。

黃鈺婷提醒，即使手術解決了結構性問題，患者仍需持續控制過敏，並於氣候變化或過敏原暴露時，依醫囑規律使用藥物或鼻噴劑，以避免症狀復發。

睡眠 醫師 微創手術

延伸閱讀

嬰兒心房中隔缺損達4公分 心臟外科團隊開心手術救回慶周歲

耳鳴竟是減重造成...女減30公斤患耳咽管開放症 放棄治療震驚醫師

46年前的今天進行分割手術 連體嬰弟弟忠義健康狀況曝光

為愛「砍掉重練」！ 土耳其瘋「縮骨手術」讓女性更嬌小

相關新聞

影／矗立50年！梨山賓館前地標蔣公銅像遭移置 惹眾怒被罵翻參山處說話了

政府推動「去蔣化」政策，台中梨山賓館前矗立近50年的故總統蔣中正銅像，昨天下午被參山國家公園管理處移走，網路上更是罵翻「...

高溫炎熱午後雷雨 下周三降雨增 留意熱帶系統對台影響

未來1周天氣相對單純，中央氣象署氣象預報中心技正林秉煜表示，主要還是要留意高溫炎熱，各地高溫可以來到32至35度左右，外...

日本買「這類電器」上不了飛機？家電達人揭關鍵原因　牢記「2重點」

近期有旅客在日本購買USB瀏海電捲棒，因內建鋰電池無法拆卸，返國時遭攔下，最終只能當場丟棄，引發網路熱議。對此，家電達人...

煙火、音樂祭救國旅？ Cheap：只會讓房價更貴 問題不在撒幣

為救國旅盼能提高住宿率，交通部長陳世凱昨天接受電台專訪時說，已請觀光署規畫夜間大型活動，如煙火或以月亮為主題的音樂祭等，...

熱到把捷運軌道變彎？ 北捷「軌道溫度計」超過50度就警報

台北市夏季連日高溫，正中午日曬下，戶外的捷運鐵軌恐挫曲或變形，為此，北捷在淡水信義線復興崗站往忠義方向安裝「軌道溫度計」...

下周二起有利颱風生成 賈新興指將有2熱帶擾動接力發展

近期將再有颱風生成？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。