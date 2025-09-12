超商金獎之最！全家便利商店獲「台灣永續行動獎」4大獎肯定　「金鵰微電影展」再奪2大獎

全家便利商店於今年亞太永續博覽會舉行的2025第五屆TSAA台灣永續行動獎頒獎典禮，勇奪2金1銀1銅共4項殊榮，為便利商店金獎數量之最，涵蓋社會共融、責任消費與就業培力3大面向。其中，「全家一起友善移工」計畫，榮獲SDG10「消弭不同等」金級榮譽；在鮮食永續價值鏈上，「全家」引領產業革新，從Clean Label潔淨標章、會員APP「食在購安心」平台，到創新循環經濟新商模，獲SDG12「責任消費與生產」金級殊榮；同時，「全家」與舊鞋救命協會首創「店到倉」公益物流新商模，亦獲SDG12銀級肯定，另與NGO夥伴成立9間「DEI共融便利商店」，展現便利商店場域轉化為公益平台的社會價值，充分展現跨界結盟的永續影響力，獲得SDG08「就業與經濟成長」銅級肯定。

「全家」近年以「便利永續．你也+1」的ESG核心精神，持續聚焦「友善共融」及「永續創新」兩大面向，並攜手不同領域的「永續神隊友」發揮影響力，一舉於2025第五屆TSAA台灣永續行動獎獲得2金1銀1銅共4項大獎，展現零售通路善用平台優勢、積極串連各界需求的永續參與精神。

友善共融面向上，「全家」攜手One-Forty推動「全家一起友善移工」計畫，以多語系、多商品、多交流3大做法，於全台4,300間店舖導入多語系服務，包括溝通友善墊板與FamiPort多語介，並結合東南亞商品專區、NO PORK無豬肉標示等多元商品設計，打造最有溫度的第三生活空間；同時，「全家」APP今年更推出「智慧AI翻譯」功能，協助逾83萬名移工克服語言隔閡與飲食禁忌兩大痛點，獲97%移工高度肯定，獲得TSAA SDG10金級最高榮譽。另外，「全家」亦與勝利基金會、賽珍珠基金會等NGO夥伴成立9間「DEI共融便利商店」，幫助公益團體轉型社會企業，累積協助超過320位弱勢族群就業，展現便利商店場域轉化為公益平台的可能性與社會價值。

於永續創新面向，「全家」與供應鏈神隊友共同推動「鮮食永續價值鏈」，自2018年起率先推動Clean Label潔淨標章，迄今鮮食商品認證率已突破8成，更帶動國內食品少添加的產業革新；2024年更與穀研所合作，為全台首家導入「全穀標章」之便利商店，搭配「食在購安心」平台及「供應商履歷溯源管理系統」，建立食品透明新標準，並延伸至循環經濟實踐，推動麵包邊角再釀啤酒、咖啡渣綠色美妝，驅動全民低碳生活，榮獲TSAA SDG12金級殊榮；「全家」亦與舊鞋救命協會打造「店到倉」創新公益物流模式，僅一週便募集6.9萬雙舊鞋，再展便利商店平台的永續影響力。

「全家」持續透過影像力量與社會參與深化永續影響力，今年再於全台最大永續電影展「金鵰微電影展」備受肯定，並以「全家一起友善移工」奪得「年度最佳微電影獎」，為全場最大獎，展現與One-Forty共同推動的豐碩成果；同時，與「看見・齊柏林基金會」合作之「全家一起看見台灣」亦榮獲白金獎，「全家」延續齊柏林導演精神，攜手「看見・齊柏林基金會」啟動「逐岸行腳」計畫，將於10月24日自淡水出發，徒步走訪北海岸至宜蘭東澳200公里海岸線，沿途結合在地職人導覽、文化交流與偏鄉學童同行，「全家」亦將部分店舖轉化為補給驛站，成為補水、歇腳甚至環境講座的場域。「逐岸行腳」即日起開放報名，凡報名3天以上，即贈送「看見台灣」石墨烯黑色T恤；全程參與並完成體驗者，將再獲得價值3,600元的Timberland「Taiwan Mountain」大學T恤，限量珍藏，額滿即止。

「全家」長期關注兒童交通安全議題，9月逢交通安全月，「全家」攜手靖娟兒童安全文教基金會，9月14日於華山文創園區舉辦 「小黃帽交通安全童樂會」，現場將推出一日限定「歡迎光臨！全家交安小店長」體驗活動，讓孩子穿上「全家」制服化身最萌交安小店長，透過整理商品、補貨上架、翻翻樂挑戰與結帳逼逼學習交通安全知識，讓交通安全變得生動有趣。活動場次與名額有限，詳情請見靖娟兒童安全文教基金會Facebook粉絲團或華山1914文化創意產業園區展演活動公告。 全家便利商店攜手One-Forty推動「全家一起友善移工」計畫，獲得TSAA SDG10金級最高榮譽。圖／全家便利商店提供 全家便利商店憑藉「全家一起友善移工」勇奪台北金鵰微電影展「年度最佳微電影獎」，另與看見・齊柏林基金會合作之「全家一起看見台灣」亦奪下白金獎，成為此次永續影展最大贏家。圖／全家便利商店提供 「全家一起友善移工」在第九屆台北金鵰微電影展以同名作品勇奪「年度最佳微電影獎」，為全場最大獎；同時，與「看見・齊柏林基金會」合作之「全家一起看見台灣」亦奪下白金獎，成為此次永續影展最大贏家。圖／全家便利商店提供 全家便利商店於今年亞太永續博覽會舉行的2025第五屆TSAA台灣永續行動獎頒獎典禮，勇奪2金1銀1銅共4項殊榮，為便利商店金獎數量之最，涵蓋社會共融、責任消費與就業培力3大面向。圖／全家便利商店提供

商品推薦