嬰兒心房中隔缺損達4公分 心臟外科團隊開心手術救回慶周歲
一位男嬰今年7月一度感染新冠病毒病情急轉直下，經童綜合醫院兒童心臟科醫師高崇智檢查後，發現孩子心房中隔缺損直徑達4公分，幾乎沒有中隔，且合併肺靜脈出口異常與肺高壓，必須立即接受傳統開心手術悉心照護近一個月，終於讓小男嬰逐步康復，終於順利轉出加護病房，適逢滿周歲家屬父母感謝表示「這是最棒的生日禮物！」。
童綜合醫院指出，李姓小男嬰出生兩個月即因4公分極大型心房中隔缺損，導致呼吸窘迫、心跳過快，長期受感染困擾，在心臟外科醫師團隊努力下，成功修補這顆小心臟的大洞，術後雖仍面對肺高壓、肺積水與心律不整等挑戰，但在心臟醫學中心執行長黃碧桃指導下，終於度過難關。
醫師高崇智表示，心房中隔缺損是常見的先天性心臟病，小於0.5公分的破洞多數能自行癒合，但大型缺損若未及時治療，恐導致心衰竭與肺高壓，李小弟因缺損過大，必須採傳統手術方式修補，雖然術後變數多，但孩子展現了非凡的韌性，讓人動容。
醫師郭家誠補充說，小弟弟因嚴重的血液分流與肺靜脈出口異常，導致心臟擴大與肺部壓力升高，危及生命。醫師鄭伯智也說，幸好醫療科技進步，小型缺損可用心導管封堵器或達文西機械手臂進行微創修補，李小弟同時合併多重病變，經團隊合作才手術順利，完成救命手術。
巧合的是，日前正逢孩子滿周歲生日，醫療團隊與家屬齊聚病房，唱生日快樂歌、切蛋糕，並送上禮物與卡片，祝福他健康快樂成長。現場洋溢著笑聲與淚水，父母與親友的感動與感謝，讓醫護團隊的辛勞化為最珍貴的回報。
