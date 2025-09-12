統一超商榮獲「2025年台灣永續行動獎」與「金鵰微電影展」共8大獎項！零售業獲獎數最多的單一企業

2025第四屆亞太永續博覽會（2025 SDG Asia）匯聚超過百家政府、企業、學研與非營利組織等單位，打造年度最大永續盛會，9月11日至12日分別舉辦「2025亞太暨台灣永續行動獎」及「第九屆台北金鵰微電影展」頒獎典禮，統一超商與統一超商好鄰居文教基金會分別提報永續專案及影片深獲肯定，共獲得8大獎項，為今年零售業中合計獲獎數最多的單一企業。日前「2024年永續報告書」出爐，統一超商將聯合國永續發展目標（SDGs）融入企業日常，聚焦「減塑」、「減碳」、「惜食」、「永續採購」4大永續專案制定永續策略，年度累計逾50座永續獎項肯定。

由台灣永續能源研究基金會（TAISE）主辦的「2025台灣永續行動獎（TSAA）」，旨在表揚實踐聯合國17項永續發展目標（SDGs）具卓越成果及貢獻的企業或機關學校。統一超商共榮獲4大獎項，分別以「SDG01統一超商城鄉全齡關懷」、「SDG12循環推動&包裝減量」、「SDG11最近DEI共融好鄰居」、「SDG17在地採購與永續農場」拿下1金、1銀、2銅的佳績，展現統一超商以積極行動實踐聯合國永續發展目標SDGs。其中「城鄉全齡關懷專案」透過成立超過37年的7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台，提供線上線下多元捐款管道、愛心認捐、門市送取餐服務等，攜手超過上百家公益團體合作，結合超商本業、門市據點、數位技術、物流及串聯供應鏈等，打造「全齡照護公益友善商店」，成為「SDG01消除貧窮」今年唯一獲得金獎的零售業。

統一超商和統一超商好鄰居文教基金會連續6年榮獲「台北金鵰微電影展」，並在今年「第九屆台北金鵰微電影展」自173部作品中脫穎而出，共榮獲4大獎項，展現長期在地深耕的多元陪伴力量。統一超商以《物資認捐—為愛接力一起為愛前行》獲「永續微電影銀獎」，透過「把愛找回來」公益募款平台運用超商及企業夥伴資源，協助公益團體擴大物資勸募，8年來已幫助超過百萬個家庭，長年舉辦「愛心年菜認捐」活動為清寒家庭送暖，更發起「愛心便當認捐」幫助寒士、無家者等，讓善心不間斷。

統一超商好鄰居文教基金會一舉奪得「永續微電影金獎」與「最佳社會共融微電影」雙料獎項的《青年深根計畫—轉動創生的勇氣》，記錄青年團隊「禾乃川國產豆製所」、「大山北月」，結合超商通路資源，陪伴地方創生團體面對挑戰與成長。多元陪伴亦延伸至孩童教育，榮獲「永續微電影銀獎」的《7-ELEVEN好鄰居深化永續素養閱讀力》，推動超過11年的「閱讀勵學計畫」合作逾百所學校、累積85萬冊閱讀量，發揮「全鄉全店．全天服務」精神，攜手統一超商、博客來及百名志工去年啟動「羅浮國小圖書館整理計畫」設立第六座「好鄰居紙圖書館」，落實鄰里共好。《OPEN！斜槓好鄰居》則以高雄甲仙、桃園羅浮、新竹竹北3家7-ELEVEN門市，分處城鄉、跨越世代的店長故事，秉持「再忙，也要當個社區好鄰居」理念，累積影響超過300萬人，榮獲「永續微電影銀獎」肯定。

統一超商落實ESG資訊揭露，日前發表「2024永續報告書」展現年度成果，呼應氣候變遷趨勢，承諾2050年達成本業營運範疇一與範疇二的淨零排放目標，領先同業首次發布「氣候相關財務揭露報告書」接軌國際IFRS S2標準，持續推動門市節能全年減少超過6.1萬公噸碳排放量，積極展開關係企業的溫室氣體盤查，帶領物流夥伴低碳轉型。超商首創自建太陽能發電自用，今年起與統一企業合作建置太陽能光電裝置轉供電力至超商總部大樓與部分門市使用，已累計近24萬度綠電使用。擴大永續供應鏈管理範疇，永續原物料採購比例已達近3成，亦首度依循ISO 20400永續採購指南制定更完善的機制，將進一步規劃供應商培力計畫。響應一次性容器減量，2024年自帶杯使用比例已超過20%，兩年來成長近9個百分點，獎勵折扣總金額更提升2倍以上，與門市、消費者共同推動「地球永續．你我日常」。 超過37年的7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台，提供線上線下多元捐款管道、愛心認捐、門市送取餐服務，打造「全齡照護公益友善商店」。圖／統一超商提供 統一超商以《物資認捐—為愛接力一起為愛前行》獲「永續微電影銀獎」，透過「把愛找回來」公益募款平台運用超商及企業夥伴資源，協助公益團體擴大物資勸募已幫助超過百萬個家庭。圖／統一超商提供 由台灣永續能源研究基金會主辦的「2025台灣永續行動獎」，今年統一超商共榮獲4大獎項拿下1金、1銀、2銅的佳績。圖／統一超商提供 統一超商以「城鄉全齡關懷專案」獲得「2025台灣永續行動獎」金獎肯定。圖／統一超商提供

商品推薦