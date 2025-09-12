日本買「這類電器」上不了飛機？家電達人揭關鍵原因　牢記「2重點」

快訊

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
攜帶「插電式」整髮器可安心登機；若是無線且電池無法取出的款式，則恐面臨在機場被當場丟棄的風險。圖／486團購提供
攜帶「插電式」整髮器可安心登機；若是無線且電池無法取出的款式，則恐面臨在機場被當場丟棄的風險。圖／486團購提供

近期有旅客在日本購買USB瀏海電捲棒，因內建鋰電池無法拆卸，返國時遭攔下，最終只能當場丟棄，引發網路熱議。對此，家電達人486先生提醒，不少消費者喜歡在國外購入小家電，但若忽略電池設計與航空規範，買回來還沒用就報廢，等於白花錢。

486先生指出，在日本等地，若內建鋰電池無法取出，不論隨身或托運皆屬禁止；部分國際機場也有類似規範，不少旅客因不清楚規定，容易在這些國家踩到紅線。相較之下，插電式產品則不受限制，例如插電捲髮棒、直髮夾、吹風機等，不論手提或托運都能帶回國。若是採可拆卸電池的設計，則可將電池拆下後，依規定包裝隨身攜帶。

他進一步解釋，無線整髮器的風險來自於內建鋰電池，這類電池在高空環境中若受到碰撞或溫度、壓力變化影響，可能發生過熱甚至起火，對機艙安全構成威脅。因此，許多航空公司對此類產品設有管制，部分更直接禁止攜帶。尤其在日本等地，若無線整髮器或電捲棒採不可拆卸電池設計，不論隨身或托運都可能被禁止登機。

因此，若消費者想添購美髮或隨身小電器，最好優先選擇「插電式」、「可拆電池式」設計，或在國內購買合規商品，不僅使用更安心，也不會在機場面臨被迫丟棄的窘境。486先生提醒，出國前可先上各航空公司或民航單位網站，查詢「危險物品清單」，確認是否符合攜帶規定，避免行程中途蒙受不必要的損失。

