「青花菜 vs.花椰菜」哪個營養高？專家解析：它才是抗老、防癌首選

十字花科蔬菜具有熱量低、纖維含量高的特點，而其中青花菜所含的蘿蔔硫素對抗癌非常有幫助，堪稱「超級蔬菜」，民眾也常常會把青花菜叫作花椰菜，雖然兩者外型很像，都是十字花科蔬菜，但營養卻大不同。對此，李婉萍營養師在臉書解答，青花菜和花椰菜哪個營養比較高？

李婉萍營養師分享一張圖表，上面顯示以每100g為單位，青花菜的蛋白質是3.7g，高於花椰菜1.8g；鈣質部分，青花菜44mg比花椰菜21mg多。另外，青花菜的維生素A是599 IU，比花椰菜9 IU高出許多；維生素C方面，青花菜75.3mg勝過花椰菜62.2mg；維生素E則是青花菜0.64mg高於花椰菜0.18mg。

她解釋，青花菜在蛋白質、鈣質和抗氧化維生素（A、C、E）方面都表現得更出色，是想要提升免疫力、預防老化、保護視力與骨骼的好選擇，也是育兒家庭的首選。不過花椰菜也不能小看，因為其碳水化合物與熱量更低，適合控制熱量或是減醣飲食的人。

李婉萍提醒這兩種菜都有寡醣，有些人一次吃太多會容易脹氣，建議兩者都要煮熟再吃，降低脹氣風險或是一次只吃10朵就好。

文末她建議無論選擇哪一種，都要以「顏色越深，營養越豐富」的原則來挑選，而青花菜就是植化素更高的代表。不過在料理時要記得避免過度加熱，才能保留維生素C與抗氧化物質。李婉萍推薦「汆燙30秒+冷水沖」方式，既可保色又保留營養。

