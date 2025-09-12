矗立50年！梨山賓館前地標蔣公銅像遭移置 惹眾怒被罵翻參山處說話了

政府推動「去蔣化」政策，台中梨山賓館前矗立近50年的故總統蔣中正銅像，昨天下午被參山國家公園管理處移走，網路上更是罵翻「請問蔣公站那邊是擋到你家WiFi 嗎？」罷免都已經烙賽成那樣了。對此，參山處說，蔣公銅像將移到梨山文物陳列館保存，該館有中橫開拓史，蔣公銅像移到此處更為適合。

梨山賓館前的蔣中正銅像脫帽、手持帽子，設立於1976年，由「梨山各界恭建」，銅像長期面向梨山部落山巒美景，也陪伴斜對面水果市集攤商多年，如今蔣公銅像移走，引起居民與攤商反彈，直言「這是梨山地標，如今空盪盪，遊客如何找得到這裡？」

當地環山部落平等國小約3、4年前在教育部補助下，移除校內的蔣公銅像，如今梨山賓館的銅像也搬走，形成大梨山地區兩大農場仍保有蔣公銅像的情況。武陵農場行政中心前的銅像每逢櫻花季，粉色櫻花環繞，形成觀光特色；福壽山農場則認為銅像具有歷史價值，位置隱蔽，遊客多能理解設置緣由，目前暫無拆除規畫。

對此，地方藍綠議員指出，並非反對蔣公銅像遷移，但「大梨山地區有更重要的公共建設要先完成」，不應一味以意識形態優先。台中市長盧秀燕也表示，公共政策應回歸民意，「做有用的事情，不要天天搞意識形態」，並呼籲中央考量地方需求與觀光發展。

觀光署參山國家風景區管理處強調，遷移蔣公銅像主要是原址改善環境，以及保存文物及空間規畫考量，未來原址將改設結合台灣櫻花鉤吻鮭意象與泰雅文化的裝置藝術，蔣公銅像移到梨山文物陳列館保存，梨山文物陳列館主題之一為中橫開拓史，蔣公銅像移到此處，更為適合。

