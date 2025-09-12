快訊

爆賴清德找人私喬挺財劃法覆議 黃國昌今曝：是潘孟安

「青花菜 vs.花椰菜」哪個營養高？專家解析：它才是抗老、防癌首選

店貓和飼主一起睡午覺「神複製媽媽睡姿」 顧客進門會心一笑：果然是母子

聽新聞
0:00 / 0:00

煙火、音樂祭救國旅？ Cheap：只會讓房價更貴 問題不在撒幣

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
交通部長陳世凱。聯合報系資料照
交通部長陳世凱。聯合報系資料照

為救國旅盼能提高住宿率，交通部長陳世凱昨天接受電台專訪時說，已請觀光署規畫夜間大型活動，如煙火或以月亮為主題的音樂祭等，讓民眾可以stay more。對此，百萬網紅Cheap今天在臉書表示，笨蛋，問題不在撒幣。

國旅問題出在哪？Cheap表示，國旅的問題就是太貴、CP值爆低，滿路不合理的區間測速，「部長連問題的本質都不知道，老是想大撒幣搞些有的沒的」。演唱、煙火只會讓房價更貴，救的不是國旅，而是業者。

Cheap表示，住宿貴得不合理、備品還要自己帶；景點沒人行道、又破又醜又貴。疫情兩年，日本、泰國整個大翻修，台灣空轉，幻想「報復性旅遊」？現在被打爆了，還在問為什麼。

網友表示，「有預算辦演唱會，不如設置人行道，讓觀光客至少有路可走」、「主要是住宿費用太貴了，而且CP值不夠高，用同樣或更低的價格可以在日本住到品質更好更高的飯店」、「到墾丁比到沖繩還久，去東部就不用說了，測速就算了，反正塞車你也開不到速限」、「住宿真的太貴，即便是大通舖的青年旅舍假日價格也不便宜」、「好慘，還不搞清楚為什麼國旅爛」、「辦這些，只會讓飯店房價更貴」、「觀光的硬體設施不足，盡弄些放煙火式的活動，頭殼壞掉」。

國旅 住宿 人行道

延伸閱讀

淡江大橋16日舉行合龍儀式！交通部：明年5月12日通車、預估可舒緩30％車流

反對駕駛艙裝監視器 高鐵企工喊侵害駕駛人權隱私：不排除抗爭到底

陳世凱曝3步驟救國旅！再提高鐵延伸屏東、「屏南快速道路」直達恆春

運動部今揭牌 交長陳世凱祝賀李洋「首位有金牌郵筒的部長」

相關新聞

影／矗立50年！梨山賓館前地標蔣公銅像遭移置 惹眾怒被罵翻參山處說話了

政府推動「去蔣化」政策，台中梨山賓館前矗立近50年的故總統蔣中正銅像，昨天下午被參山國家公園管理處移走，網路上更是罵翻「...

高溫炎熱午後雷雨 下周三降雨增 留意熱帶系統對台影響

未來1周天氣相對單純，中央氣象署氣象預報中心技正林秉煜表示，主要還是要留意高溫炎熱，各地高溫可以來到32至35度左右，外...

日本買「這類電器」上不了飛機？家電達人揭關鍵原因　牢記「2重點」

近期有旅客在日本購買USB瀏海電捲棒，因內建鋰電池無法拆卸，返國時遭攔下，最終只能當場丟棄，引發網路熱議。對此，家電達人...

煙火、音樂祭救國旅？ Cheap：只會讓房價更貴 問題不在撒幣

為救國旅盼能提高住宿率，交通部長陳世凱昨天接受電台專訪時說，已請觀光署規畫夜間大型活動，如煙火或以月亮為主題的音樂祭等，...

熱到把捷運軌道變彎？ 北捷「軌道溫度計」超過50度就警報

台北市夏季連日高溫，正中午日曬下，戶外的捷運鐵軌恐挫曲或變形，為此，北捷在淡水信義線復興崗站往忠義方向安裝「軌道溫度計」...

下周二起有利颱風生成 賈新興指將有2熱帶擾動接力發展

近期將再有颱風生成？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。