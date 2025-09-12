煙火、音樂祭救國旅？ Cheap：只會讓房價更貴 問題不在撒幣

為救國旅盼能提高住宿率，交通部長陳世凱昨天接受電台專訪時說，已請觀光署規畫夜間大型活動，如煙火或以月亮為主題的音樂祭等，讓民眾可以stay more。對此，百萬網紅Cheap今天在臉書表示，笨蛋，問題不在撒幣。

國旅問題出在哪？Cheap表示，國旅的問題就是太貴、CP值爆低，滿路不合理的區間測速，「部長連問題的本質都不知道，老是想大撒幣搞些有的沒的」。演唱、煙火只會讓房價更貴，救的不是國旅，而是業者。

Cheap表示，住宿貴得不合理、備品還要自己帶；景點沒人行道、又破又醜又貴。疫情兩年，日本、泰國整個大翻修，台灣空轉，幻想「報復性旅遊」？現在被打爆了，還在問為什麼。

網友表示，「有預算辦演唱會，不如設置人行道，讓觀光客至少有路可走」、「主要是住宿費用太貴了，而且CP值不夠高，用同樣或更低的價格可以在日本住到品質更好更高的飯店」、「到墾丁比到沖繩還久，去東部就不用說了，測速就算了，反正塞車你也開不到速限」、「住宿真的太貴，即便是大通舖的青年旅舍假日價格也不便宜」、「好慘，還不搞清楚為什麼國旅爛」、「辦這些，只會讓飯店房價更貴」、「觀光的硬體設施不足，盡弄些放煙火式的活動，頭殼壞掉」。

