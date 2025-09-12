將迎教師節、中秋節、國慶日3大連假 國道實施入口匝道封閉
因應教師節、中秋節及國慶日連假，高速公路局預估國道將有大量返鄉及旅遊車潮出現，為避免車流湧入導致主線嚴重壅塞，高公局說，將透過時間與空間分流方式，於部分路段及時段封閉國道的入口匝道，提醒用路人多加留意，並遵循相關標誌指示行駛。
高公局依假期特性及歷年資料分析，針對假期間經常性壅塞或例假日運作狀況不佳的交流道實施管制，並規畫改道路線。
本次3個連假實施入口匝道封閉的方向、地點與時段如下：
一、南向
國1平鎮系統：各連假首日，5-12時。
國1埔鹽系統：各連假第1、2日，5-12時。
國5石碇、坪林：各連假首日0-12時，及第2日5-12時。
二、北向
國1埔鹽系統、虎尾：各連假第2、3日，12-21時。
國3西濱：各連假第2、3日，12-21時。
高公局說，除了上述入口匝道，為了避免對主線車流產生干擾，亦於各連假第2、3天的12-21時封閉國3南投服務區聯外便道，以及全日封閉國1西螺服務區的北向入口匝道。
此外，考量114年國慶煙火於南投市貓羅溪畔施放，將於10月10日12-24時封閉國3南投交流道雙向出口及國3南投服務區聯外便道，以避免前往觀賞煙火的龐大車流回堵，影響主線交通。
高公局說，用路人行經封閉匝道前之管制點時，務必留意並遵循現場標誌行駛；出發前透過高速公路1968 App「即時影像」功能查詢國道即時路況、利用「替代道路」功能選擇合適的路線，讓旅程更加便捷順暢。
