熱到把捷運軌道變彎？ 北捷「軌道溫度計」超過50度就警報

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北捷的軌道溫度計。圖／台北捷運公司提供
北捷的軌道溫度計。圖／台北捷運公司提供

台北市夏季連日高溫，正中午日曬下，戶外的捷運鐵軌恐挫曲或變形，為此，北捷淡水信義線復興崗站往忠義方向安裝「軌道溫度計」，只要氣溫超標到攝氏50度，就會發出警訊，北捷更統計截至今年6月，淡水信義線共有22天軌道溫度大於攝氏50度。

北捷表示，每日的軌道檢修時，最常發現的是車輪與鋼軌接觸，造成鋼軌磨耗與表面瑕疵，而在夏季豔陽的白天，則是有高溫曝曬鐵軌可能造成鋼軌挫曲或變形，因此在民國89年起，於戶外的復興崗站往忠義方向軌道下方裝設「軌道溫度計」，每天24小時監測軌道溫度。

北捷說，軌道設計容許軌溫至少為攝氏60度，但其實北捷高運量路線多在地下段，不會受到氣候影響，僅淡水信義線圓山站到淡水站，屬於高架平面段，軌道容易受到太陽照射而「變熱」。

北捷說，軌道溫度計則是將軌溫監測預警值訂在攝氏50度，在夏季炎熱天候下，高架平面段的鋼軌可能因高溫而產生鋼軌挫曲或變形，透過監測與檢查，確保營運安全，因此只要超過攝氏50度，就會發送訊息。

不過，同樣路面的文湖線軌道，則與高運量長焊鋼軌的設計不同，不受溫度影響，其中木柵段為混凝土的行駛路面，而內湖段雖為鋼製行駛路面，但在設計時已預留路面伸縮縫，將溫差熱漲冷縮的變化量納入考量，不會影響軌道行駛安全。

另外，北捷也說，冬天須注意高架平面段鋼軌，避免因低溫影響而產生鋼軌異常；遇大雨時，須加強檢視平面段軌道道碴及邊坡土石狀況是否良好。

每日都會有工作人員檢測溫度。圖／台北捷運公司提供
每日都會有工作人員檢測溫度。圖／台北捷運公司提供

