人口外移趨勢再現！前七月遷往國外年增率暴增2.4倍
內政部最新統計顯示，2025年前七個月台灣人口國際移動再度出現逆轉，為疫情後首見的淨遷出。自國外遷入與初設戶籍僅3萬1,233人，較2024年同期大減三分之一；但遷往國外卻暴增至3萬5,842人，年增率高達2.4倍，最終導致國際淨遷徙人數轉為負值，減少4,609人。
觀察近年趨勢，2015年至2019年台灣國際淨遷徙持續為正，2020年至2022年受COVID-19疫情及邊境管制影響，國際淨遷出連續出現。隨著2023年邊境解封，淨遷入回升至22萬5,980人，2024年也仍有4萬7,613人。直到2025年，因出國人數激增，再度出現淨遷出情況。
整體遷徙方面，2025年1至7月全台實際遷徙人口達125萬人，較2024年同期大增29.5%。其中，遷入70萬2,102人，遷出70萬7,174人，人口流動更為頻繁，跨縣市與同縣市內部遷徙各占約五成。
進一步觀察國內移居趨勢。2020年至2025年7月，桃園市、新北市、台中市與新竹縣累計淨遷入各自超過3萬人，帶動北部與中部成為主要人口成長區；相對地，台北市、高雄市等9縣市則淨遷出明顯，顯示區域發展差異依舊存在。
內政部分析，人口遷移與就業機會、公共建設、住宅市場發展及社會福利等息息相關，未來國際移動趨勢與區域均衡，仍將是政策關注的重點。
