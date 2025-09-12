新光醫院推綠色心導管室年省逾千公斤碳排 獲永續行動獎2項銀獎

新光醫院發展永續醫療，推動「綠色心導管室」，每年節省1084公斤碳排，成果刊登於中華民國心臟學會官方期刊，另一項聚焦長期倚賴呼吸器病人的計畫，則提升病人生活品質、減輕醫療負擔。這2項ESG成果，近期獲台灣永續能源研究基金會（TAISE）「2025台灣永續行動獎」銀獎。院方指出，該院重視永續發展，持續回應氣候變遷與社會需求，盼成為全台醫療機構範例。

心導管室資源密集、廢棄物量龐大，新光醫院「永續醫療之綠色心導管室」專案，成立永續小組，進行資源使用追蹤、廢棄物分類等改善措施，並導入隱藏式數據追蹤設計，3年內減少感染性廢棄物34%、一般廢棄物25%，紙張回收增加57%、塑膠回收增加17%，每年省下約26萬元成本，減少1084公斤碳排。該院副院長洪子仁說，此舉不僅降低環境負荷，也強化院內同仁環保意識。

衛福部統計，2019年全台1.5萬人長期仰賴呼吸器存活，健保年支出高達122億元。新光醫院「我救肺！復原全人照護」計畫，整合胸腔科、重症加護專科醫師、呼吸治療師、護理師、復健師、營養師、藥師與 社工師，從加護病房、亞急性呼吸照護病房、肺復原病房到居家照護完整流程，實踐「全人、全 隊、全家、全程、全社區」的五全照護，提升病人生活品質，減輕醫療負擔。

洪子仁說，新光醫院長期重視永續發展，從臨床醫療到院務管理，積極回應氣候變遷與社會需求，該積極布局能源發展，除已導入瓦斯發電機強化供電韌性外，並正評估導入固態燃料電池（SOFC）等新興綠能設備，以打造更具氣候韌性、低碳永續的智慧醫療園區，期盼為全台醫療機構提供可行範例，共同邁向永續發展。

2025永續行動獎共收到503件申請方案，案件數量較去年成長12.2%，最終選出399件優良方案。TAISE董事長簡又新指出，獎項核心在於鼓勵各組織將聯合國永續發展目標（SDGs）落實於本業運作，並透過創新與可複製的策略擴散，推動社會與產業的永續轉型。 新光醫院2項ESG成果，近期獲台灣永續能源研究基金會（TAISE）「2025台灣永續行動獎」銀獎，院長侯勝茂出席受獎。圖／新光醫院提供

