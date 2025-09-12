快訊

中職／告別悍將遊俠 球團公布15日舉辦林哲瑄引退記者會

聽新聞
0:00 / 0:00

新光醫院推綠色心導管室年省逾千公斤碳排 獲永續行動獎2項銀獎

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導

新光醫院發展永續醫療，推動「綠色心導管室」，每年節省1084公斤碳排，成果刊登於中華民國心臟學會官方期刊，另一項聚焦長期倚賴呼吸器病人的計畫，則提升病人生活品質、減輕醫療負擔。這2項ESG成果，近期獲台灣永續能源研究基金會（TAISE）「2025台灣永續行動獎」銀獎。院方指出，該院重視永續發展，持續回應氣候變遷與社會需求，盼成為全台醫療機構範例。

心導管室資源密集、廢棄物量龐大，新光醫院「永續醫療之綠色心導管室」專案，成立永續小組，進行資源使用追蹤、廢棄物分類等改善措施，並導入隱藏式數據追蹤設計，3年內減少感染性廢棄物34%、一般廢棄物25%，紙張回收增加57%、塑膠回收增加17%，每年省下約26萬元成本，減少1084公斤碳排。該院副院長洪子仁說，此舉不僅降低環境負荷，也強化院內同仁環保意識。

衛福部統計，2019年全台1.5萬人長期仰賴呼吸器存活，健保年支出高達122億元。新光醫院「我救肺！復原全人照護」計畫，整合胸腔科、重症加護專科醫師、呼吸治療師、護理師、復健師、營養師、藥師與 社工師，從加護病房、亞急性呼吸照護病房、肺復原病房到居家照護完整流程，實踐「全人、全 隊、全家、全程、全社區」的五全照護，提升病人生活品質，減輕醫療負擔。

洪子仁說，新光醫院長期重視永續發展，從臨床醫療到院務管理，積極回應氣候變遷與社會需求，該積極布局能源發展，除已導入瓦斯發電機強化供電韌性外，並正評估導入固態燃料電池（SOFC）等新興綠能設備，以打造更具氣候韌性、低碳永續的智慧醫療園區，期盼為全台醫療機構提供可行範例，共同邁向永續發展。

2025永續行動獎共收到503件申請方案，案件數量較去年成長12.2%，最終選出399件優良方案。TAISE董事長簡又新指出，獎項核心在於鼓勵各組織將聯合國永續發展目標（SDGs）落實於本業運作，並透過創新與可複製的策略擴散，推動社會與產業的永續轉型。

新光醫院2項ESG成果，近期獲台灣永續能源研究基金會（TAISE）「2025台灣永續行動獎」銀獎，院長侯勝茂出席受獎。圖／新光醫院提供
新光醫院2項ESG成果，近期獲台灣永續能源研究基金會（TAISE）「2025台灣永續行動獎」銀獎，院長侯勝茂出席受獎。圖／新光醫院提供

永續 廢棄物 洪子仁

延伸閱讀

南投縣府運用智慧科技 減少碳排提升服務獲肯定

大寮農田爆非法回填廢棄物成廢地 陳其邁震怒：嚴查嚴辦

衛福部擬調整護病比獎勵方案 醫管專家認同

避免加號看不完！明星級醫師多開特別門診 專家：有助維護醫療品質

相關新聞

高溫炎熱午後雷雨 下周三降雨增 留意熱帶系統對台影響

未來1周天氣相對單純，中央氣象署氣象預報中心技正林秉煜表示，主要還是要留意高溫炎熱，各地高溫可以來到32至35度左右，外...

下周二起有利颱風生成 賈新興指將有2熱帶擾動接力發展

近期將再有颱風生成？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia...

熱到把捷運軌道變彎？ 北捷「軌道溫度計」超過50度就警報

台北市夏季連日高溫，正中午日曬下，戶外的捷運鐵軌恐挫曲或變形，為此，北捷在淡水信義線復興崗站往忠義方向安裝「軌道溫度計」...

153年歷史東莒島燈塔修復如新 今起重啟大門開放參觀

交通部航港局表示，東犬燈塔（東莒島燈塔）本體及附屬建物修復作業已順利完成，園區自9月12日起重新開放，航港局歡迎遊客造訪...

下周颱風生成？ 專家推測這2天熱帶擾動接近台灣並通過

近期受太平洋高壓東南到偏東風影響，為晴朗高溫的穩定天氣，天氣風險公司天氣分析師薛皓天表示，迎風面東半部在晨間有零星短暫雨...

今天雲量少風速弱 鄭明典：還是會熱 要等午後對流降溫

各地天氣高溫炎熱，今天白天台北市、新北市、彰化縣、台南市、屏東縣、台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。