高溫炎熱午後雷雨 下周三降雨增 留意熱帶系統對台影響

未來1周天氣相對單純，中央氣象署氣象預報中心技正林秉煜表示，主要還是要留意高溫炎熱，各地高溫可以來到32至35度左右，外出要注意防曬，多補充水分，小心中暑。另外，午後雷陣雨的部分，可能有短延時豪大雨，外出要攜帶雨具備用；尤其周末期間，山區可能有局部大雨發生機率，要特別注意。

目前天氣，林秉煜表示，今天台灣附近雲量相對偏少一點點，只要北部地區沿海的地方雲量相對多一些。雲量偏多的情況下，主要是清晨的時候有些海陸風輻合的效應，在沿海地區有一些零星降雨。不過，這樣的降雨情況在白天就會慢慢緩和下來。

主要還是中午過後的午後雷陣雨。林秉煜表示，今天西半部地區、各地山區注意會有午後雷陣雨發生情形。另外，在菲律賓東方海面有一個逆時針旋轉的氣流，是高層的冷心低壓，未來它持續向西移動，行經菲律賓。不過，在它行經過程當中，周圍的大氣環境為今天至周日的午後雷陣雨帶來比較局部大雨發生情形。

今天高溫提醒，林秉煜表示，今天各地高溫可以來到32至35度左右，尤其雙北地區、中南部進內陸地區，可能都還是會有局部36度高溫出現機會，慎防熱傷害。

降雨趨勢，林秉煜表示，周末之前都是多雲到晴、午後雷陣雨的天氣為主，且午後雷陣雨的範圍相對較廣，尤其西半部地區、各地山區，且山區要注意局部大雨出現情形。今天至下周二，因為受到偏東風影響，台東、恆春半島偶爾有零星降雨發生機率。下周一、下周二午後雷陣雨，和周日相比降雨範圍會相對縮小一點點，量質也會縮小一些些。

林秉煜表示，下周三開始，整個東半部降雨機率相對偏多，東半部降雨機率偏高，午後雷陣雨範圍可能又會再比較廣一點。下周後半周的時候，甚至下周三、下周四這段期間，在南海到菲律賓東方海面，是大季風低壓帶，特別留意有沒有熱帶系統發展，是否對台灣天氣造成影響，天氣變數比較大。 各地預測高溫。圖／中央氣象署提供 降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

